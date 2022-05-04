Наслідки вже відчутні, – Вячорка про дію санкцій ЄС щодо Білорусі

Американські санкції щодо Білорусі досить сильно запрацювали місяць тому. Зараз значно вплинуть і обмеження від Європейського Союзу.

У державі зупиняється найбільше підприємство Білорусі, яке постачає добрива по цілому світі. Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

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"Наслідки вже відчутні", – наголосив Вячорка. За його словами, підприємства нафтового комплексу або зупиняються, аби виганяють людей на неоплачувані відпустки.

Відбуваються розмови про економію та скорочення. Починають переглядати директорів. Вони чекають, що їх почнуть саджати у в'язницю.

Які будуть наслідки від санкції ЄС

Журналіст вважає, можливо, зарано вимірювати головний ефект від європейських санкцій. Однак відомо, що вони стосуватимуться:

кількох банків Олександра Лукашенка, які обслуговують державні підприємства;

державних телеканалів – пропагандистських організацій, які зараз тиражують проросійські наративи.

"Про санкціонування цих організацій ми говорили вже 1,5 року. Тільки зараз Захід погодився ввести санкції проти них", – пояснив Вячорка.

Він зауважив, треба, щоб окремі, індивідуальні санкції ввели і проти кожного пропагандиста, який щодня бреше на державному телебаченні Білорусі.

"Лукашенко втрачає до мільярда доларів щомісяця"

Складно сказати, чи є вже колапс на нафтопереробних заводах Білорусі. Однак вони справді втратили більшу частину своїх ринків.

Ці заводи збудували в радянські часи. Нафта йшла до Білорусі, через заводи її переробляли у продукти, потім вона йшла на Захід,

– зауважив Вячорка.

Він пояснив, зараз, коли західні держави ввели санкції, відповідна продукція перестала бути комусь потрібна.

Немає можливості постачати продукцію

Друга проблема – відсутня можливість постачати цю продукцію. Адже в самопроголошеного білоруського президента немає запасних портів, а Росія не перебудовуватиме і не передаватиме Лукашенку свої, щоб рятувати його.

"Вони зупиняють продукцію. Працюють і так вже в мінус. Лукашенко втрачає до мільярда доларів щомісяця з державних резервів", – наголосив журналіст.

Він впевнений, що ближче до літа 2022 року буде помітний справжній ефект від санкцій (можливо, зупинеться частина підприємств). Цілком ймовірно, відбуватимуться протести, страйки на підприємствах. Адже працівники дуже незадоволені ситуацією і звинувачують у ній Лукашенка.

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