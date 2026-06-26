Путін дуже тисне: чи справді з Білорусі може початися наступ на Україну

З боку Білорусі надходять тривожні сигнали. Хоч Олександр Лукашенко переконує, що нібито не збирається наступати, але українська розвідка фіксує будівництво нових баз, інфраструктури, складів, які можуть знадобитися під час розгортання бойових дій.

Варто розуміти, що сьогодні Білорусь немає підготовленої армії, щоб наступати. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що кількість військових дозволяє обороняти лише Мінськ.

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Якої мети хоче досягти Путін через Лукашенка?

Білоруський кордон сягає кілька тисяч кілометрів, тому сил і засобів не вистачить навіть для цього. Виконувати бойові завдання можуть максимум 15 тисяч бійців. Це чисельність корпусу, якого може не забракнути навіть для оборони столиці.

Лукашенко намагається поставити у стрій резервістів, але цього все одно не вистачить. Для того, щоб планувати хоч якісь наступальні операції потрібно зосередити в одному місці понад 100 тисяч бійців. Наразі це навіть складно уявити. Отже, ми можемо говорити лише про гіпотетичні плани, але не більше.

Я не бачу ніяких проблем з боку Білорусі. Але Володимир Путін підштовхує Лукашенка, щоб той перевів "холодний" фронт у "гарячий". Наприклад, ми знімемо декілька корпусів зі східного напрямку і відправимо втримувати білоруську армію, яка просто стоятиме на місці,

– сказав Роман Світан.

Росіяни хочуть розтягнути нашу армію. Ми спостерігаємо це на різних напрямках. Втім Лукашенко може зіткнутися з серйозними проблемами через допомогу Росії у таких діях. Україна має можливість знищити всю білоруську промисловість. Один залп з РСЗВ "Смерч" зруйнує Мозирський нафтопереробний завод, який є ключовим для білоруської економіки.

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Лукашенко це чудово розуміє. Але для Путіна білоруська економіка не є важливою, тому він може змусити Україну перекинути більше своїх військ під кордон. Втім це навряд чи вплине на загальну картину фронту.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі запевнили, що прямої загрози з боку Білорусі немає. Кількість військ і техніки біля українського кордону не збільшилась. Водночас Путін продовжує тиснути на Білорусь, вимагаючи розбудовувати воєнну інфраструктуру.