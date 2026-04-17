Не випадково: у ЦПД розповіли про можливе завдання Білорусі від Росії
Білорусь, імовірно, отримала від Росії завдання тримати українські сили в напрузі перед новими штурмовими діями на сході та півдні. Водночас будь-які провокації з її боку можуть стати серйозною помилкою для режиму Олександра Лукашенка.
Для Білорусі значно підвищаться ризики втягнення у війну. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Дивіться також Білорусь готує артилерійські позиції біля кордону з Україною, – Зеленський
Як Білорусь може допомогти Росії?
Білорусь може бути залучена Росією до інформаційного та військового тиску на Україну напередодні ймовірної весняно-літньої наступальної кампанії Росії на сході та півдні.
За оцінкою Коваленка, завдання Мінська може полягати у створенні додаткової напруги для українських сил уздовж північного кордону, щоб відволікти ресурси та увагу від основних напрямків удару. Проте, він наголосив, що будь-які прямі провокації або ескалаційні кроки з боку Білорусі можуть мати серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка, оскільки різко підвищать ризики втягування країни у війну.
Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Лукашенко не має чим воювати. Якщо він би міг, то вже давно вступив би у війну проти України.
Що робить Лукашенко для того, щоб створити видимість підготовки до війни?
Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь готує артилерійські позиції біля кордону з Україною. Крім того, за даними розвідки, у прикордонних районах Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України.
Зазначимо, що у мережі шириться повідомлення, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов у Білорусі офіцерів запасу на військову службу. Проте, це відбувається не вперше з початку повномасштабного вторгнення та не може засвідчувати реальну загрозу для України.
1 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна повинна готуватися до можливого воєнного сценарію. Під час військової наради він наголосив, що Білорусь має бути готовою протистояти будь-яким загрозам і потенційній агресії.