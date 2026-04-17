Не випадково: у ЦПД розповіли про можливе завдання Білорусі від Росії

Білорусь, імовірно, отримала від Росії завдання тримати українські сили в напрузі перед новими штурмовими діями на сході та півдні. Водночас будь-які провокації з її боку можуть стати серйозною помилкою для режиму Олександра Лукашенка.

Для Білорусі значно підвищаться ризики втягнення у війну. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як Білорусь може допомогти Росії?

Білорусь може бути залучена Росією до інформаційного та військового тиску на Україну напередодні ймовірної весняно-літньої наступальної кампанії Росії на сході та півдні.

За оцінкою Коваленка, завдання Мінська може полягати у створенні додаткової напруги для українських сил уздовж північного кордону, щоб відволікти ресурси та увагу від основних напрямків удару. Проте, він наголосив, що будь-які прямі провокації або ескалаційні кроки з боку Білорусі можуть мати серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка, оскільки різко підвищать ризики втягування країни у війну.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Лукашенко не має чим воювати. Якщо він би міг, то вже давно вступив би у війну проти України.

Що робить Лукашенко для того, щоб створити видимість підготовки до війни?