Якщо Білорусь нападе, то Україна за добу здатна "вимкнути" її економіку, – полковник запасу

Упродовж останніх днів знову активізувалася тема можливого наступу з Білорусі. Не можна говорити, що загрози взагалі немає. Але потрібно чітко усвідомлювати, на що саме зараз здатна Білорусь.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що "хотілки" та бажання Путіна і Лукашенка – це одне. Але потрібно реально дивитися на речі.

Чого очікувати від Білорусі?

За словами Світана, щоб створити майданчик для вторгнення, потрібна підготовлена армія з достатньою кількістю особового складу. Цим наразі Білорусь похвалитися не може. Натомість Росія вже давно зав'язана боями на Сході України. Вони накопичують сили та засоби для літнього наступу на Донеччині та в Запорізькій області.

В білоруській армії, за різними даними, приблизно 45 – 48 тисяч військових. Цього буде достатньо хіба що для оборони Мінська. На наступальні дії цього недостатньо.

Лукашенко це не розуміє? Чудово розуміє. Створити тиск серйозний він не може. Тим паче в нас генерал Наєв ще давно звів серйозні фортифікаційні споруди на Півночі України. В будь-який момент, якщо навіть 10-тисячне угруповання росіян та білорусів полізе, то туди перекинуть наші підрозділи,

– зазначив Світан.

Зверніть увагу! У травні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія таки намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Там навіть проводили зустрічі між керівництвом обох країн, аби дотиснути Мінськ. Агресія може статися в напрямку Чернігова – Києва, або проти однієї з країн НАТО на півночі Білорусі.

Що можуть зробити Сили оборони у відповідь?

Як наголосив Світан, Сили оборони України цілком здатні фактично за добу "вимкнути" білоруську економіку. До прикладу, Мозирський НПЗ розташований всього за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Кілька ударів з реактивних систем залпового вогню швидко все там знищать.

До НПЗ "Нафтан" близько 130 – 140 кілометрів. Туди також спокійно можна долетіти дронами, як і до інших ключових для Білорусі підприємств. І Лукашенко чудово це усвідомлює.

Не варто забувати і про білоруський народ, який фактично є дружнім до України. За словами Світана, моральні принципи білорусів не дозволять їм втягнутися у війну проти України.

Останнім часом лунає багато апокаліптичних сценаріїв щодо білорусів. Кому це вигідно? Путіну. Йому важливо, аби ми відвели певні підрозділи на Північ. Натомість наша основна проблема – російська армія на Сході. Вони готуються продовжувати наступальні дії на Донеччині та трохи на Запорізькому напрямку. Від Покровська до Куп'янська – там будуть активні бої. Все інше – це шум,

– зазначив Світан.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що лінія фронту в Україні зрештою може зрости. Загроза з боку Білорусі є цілком реальною. Російський генштаб прораховує сценарії та військові операції.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що наразі на кордоні з Білоруссю не фіксують переміщення військових чи ворожої техніки. Однак загроза нікуди не зникла. Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що Росія використовує Білорусь як майданчик тиску на Україну та Європу. Мета тут досить зрозуміла – тримати в напрузі сусідів та демонструвати, що загроза є реальною. При цьому сам Лукашенко має усвідомлювати, які ризики у нього виникнуть через участь у війні проти України.