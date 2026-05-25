"Певні підрозділи" біля кордону є: у ДПСУ сказали, чи зберігається загроза з боку Білорусі

Нині Україна не фіксує формування ударних угрупувань на території Білорусі. Втім, загроза з цього напрямку залишається актуально.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Чи є наразі загроза з боку Білорусі?

Демченко нагадав, що Білорусь є союзником Росії у війні проти України, зокрема з 2022 року Лукашенко відкрив кордон країни й надалі надає свою територію для проведення військових навчань та підготовки російських солдатів. Тож Україна змушена утримувати посилені оборонні позиції вздовж усього кордону.

За словами речника, загроза з території Білорусі залишається незмінною, навіть пропри те, що наразі нарощування угруповань у напрямку українського кордону, готових до здійснення вторгнення з території Білорусі, не фіксується.

Демченко також повідомив, що Білорусь утримує "певні підрозділи" поблизу кордону з Україною. Водночас він уточнив, що їхня кількість не збільшується – вони періодично ротуються чи змінюються, однак загальна ситуація щодо їхньої присутності вздовж українського кордону залишається стабільною.

Якщо говорити про якісь ударні дії з нарощування підрозділів або армії Білорусі, або щоб Росія перекинула на територію Білорусі свої підрозділи, — цього, на щастя, не фіксується,

– наголосив речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб не бути готовою в разі її зміни та вчасно відреагувати.

Яка нині ситуація на кордоні із Білоруссю?

21 травня Володимир Зеленський повідомив, що у громадах, які межують у Білоруссю, посилять системи ППО. Окрім того, влада профінансувала оборонні заходи на Чернігівсько-Київському напрямку.

Днем раніше президент попереджав, що Росія має 5 сценаріїв нападу на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область. Президент наголосив, що Україна вживає превентивних заходів для посилення захисту та активізації дипломатичних зусиль стосовно Білорусі.

Служба безпеки України спільно із Силами оборони вже розгорнула безпрецедентні безпекові заходи у північних областях України для протидії розвідувальній та підривній діяльності з боку Росії та Білорусі. Мовиться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Силовики проводять перевірку громадян, огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів, проводять патрулювання прикордонних територій та додатково встановлюють блокпости.