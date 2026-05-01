"Вихід на воду тепер лотерея": окупанти не можуть наступати у дельті Дніпра на Херсонщині

У підрозділах російської армії фіксується загострення проблем із плавзасобами у районі дельти Дніпра поблизу Херсона. Зокрема, в окупантів майже не залишилося швидкісних катерів через удари українських БпЛА.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Дивіться також Прикриваються цивільнимим: окупанти в Криму сховали РЛС "Подльот" за дитячим табором

З якими проблемами стикається російська армія?

Агент руху "Атеш" зі складу підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії повідомляє про наростання кризи з плавзасобами у російській армії. Українські дрони постійно знищують швидкісні катери.

Тож на островах дельти Дніпра поблизу Херсона їх майже не залишилося. Водночас поповнення техніки на цю ділянку не надходить, що значною мірою ускладнює можливості російських підрозділів у цьому районі.

Командування вдає, що все під контролем. Насправді катерів майже не залишилося, кожен вихід на воду тепер лотерея,

– повідомляє джерело руху.

Згідно з оприлюдненою інформацією, острови зараз фактично відрізані, а перекидання особового складу та боєприпасів через протоки перетворилося на щоденний ризик для окупантів без належного прикриття та резервів.

У таких умовах ротація ускладнена, постачання зривається, а військові, які залишаються на позиціях, змушені чекати заміни тижнями. Водночас частина катерів, які вціліли, виходить з ладу, що офіційно пояснюють зношенням.

Яка ситуація у цьому районі?

Нещодавно офіцер 247-го гвардійського десантно-штурмового полку армії Росії передав руху "Атеш" інформацію про позиції підрозділів окупаційної армії на Херсонському напрямку. Він і раніше передавав подібні дані.

Наразі у районі Гола Пристань на тимчасово окупованій частині Херсонської області через удари українських безпілотників по нафтобазі у Феодосії виник дефіцит пального, що стало проблемою для російських підрозділів.

Водночас до Херсонської області окупанти перекинули декілька своїх підрозділів з Курської області. Попереджали, що ворог хоче посилити угруповання й активізувати штурмові дії на Придніпровському напрямку.