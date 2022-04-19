Наступ на Донбас триває вже 12 добу, – Арестович

Арестович розповів, що наступ на Донбас триває вже дванадцяту добу. Однак він буде провальним.

Арестович каже, що Росія майже повністю вичерпала свій резерв. це радник голови ОП заявив 19 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Наступ іде вже 12 добу. Окупанти намагаються окремими ротами насуватися, шукаючи слабкі місця нашої оборони. Якщо вони знаходять, то намагаються туди прорватися. От всі ці дії, які почалися 12 днів тому, це – ротні групи намагаються просуватися вперед,

– розповідає Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що у ворогів нічого не вийде, тому хвилюватися не слід. Адже це – останній оперативний резерв Росії. Є ще 10 – 15 тисяч поранених окупантів, які вивели з Київщини, Сумщини та інших областей. Але вони, за словами Арестовича, пишуть рапорти про звільнення.

Чиновник каже, що бойові дії на Донбасі – це, звичайно, що наступ, і кілька населених пунктів ворогам вдасться захопити. Але на 99 відсотків – це провал, адже сил окупантів замало.

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