Російське тактичне просування на Добропільському напрямку відбулося не одразу, а стало результатом місяців підготовки та створення умов, зокрема завдяки масштабному застосуванню інновацій і тактик із використанням дронів.

Як росіяни здійснили прорив на Донеччині?

Аналітики оцінюють, що інтеграція Росією комбінованих тактик ударів безпілотників та їх адаптації в останні місяці сприяли просуванню ворога в напрямку ключових українських міст.

В ISW також підкреслюють, що використання Росією диверсійних і розвідувальних груп для здійснення тактичного прориву не є чимось надзвичайним. Водночас інновації країни-агресорки у галузі безпілотників, що дозволяють завдавати ударів по українських лініях постачання та евакуації, вимагатимуть відповіді з боку України та Заходу.

Варто зазначити, що просування Росії в напрямку Покровська – це лише останній результат понад 17 місяців тривалої кампанії.

Нещодавнє тактичне проникнення Росії слід розглядати в контексті значних витрат ресурсів російських військ на виснаження українських військ на Покровському напрямку протягом останніх півтора року,

З лютого 2024 року російська окупаційна армія веде бої, просуваючись на захід від Авдіївки. Завдяки прориву поблизу Золотого Колодязя, російські війська просунулися на глибину 55 кілометрів за 17 місяців.

Водночас Росія втратила понад п'ять дивізій бронетехніки та танків у Покровському районі від початку операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час інтенсивних наступальних дій у західній частині Донецької області влітку 2024 року.

До слова, 12 серпня Володимир Зеленський заявив, що упродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування по всіх напрямках фронту, щоб політично тиснути на Україну та отримати ті чи інші поступки. Але українське командування знає про ці плани ворога та готується діяти відповідно.

Тим часом речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону біля Покровська. З цією метою діють малі піхотні та диверсійні групи. Частина з них просочилася до населених пунктів Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.