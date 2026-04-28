Нові лінії оборони на півночі: в РНБО пояснили, чи є загроза наступу на Київ

Раніше військові заявляли про необхідність ліній оборони від Київського водосховища й до Сум. Водночас наразі безпосередньої загрози для Києва немає, ситуація залишається контрольованою.

Про це інформує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко.

Чи є загроза для Києва з боку Сум?

Коваленко закликав суспільство не маніпулювати словами щодо лінії оборони від Київського водосховища й до Сум, які раніше озвучив військовий. За словами керівника ЦПД, наразі немає жодної загрози наступу на Київ.

Немає ніякої загрози наступу на Київ, не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути,

– уточнив Коваленко.

Водночас він додав, що це не означає, що ворог зараз здатний наступати на столицю. Його метою є окупація усієї України. Втім, такі плани не відповідають реальним можливостям.

Лейтенант наголосив, що сьогодні Україна має достатньо сили, аби протистояти таким загрозам.

Довідка. Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" у коментарі 24 Каналу повідомив, що тактика Росії щодо весняно-літнього наступу змінилась. Тепер ворожі війська намагатимуться просуватись на полі бою малими піхотними групами, тим самим заміщуючи масовані наступи із бронетехнікою.



За даними аналітиків ISW, за останню добу російська армія не змогла досягнути бодай якихось успіхів на фронті. Тоді як Сили оборони успішно контратакували біля Родинського.

Що цьому передувало?

28 квітня начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко зазначив, що українські військові працюють над лінією оборони від Київського водосховища аж до Сум, зокрема оперативно будується ешелонована оборона.

Військовий заявив, що відповідні заходи реалізуються задля уникнення несподіваних атак ворога на цій ділянці фронту.