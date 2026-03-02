Наступ на Півдні триває: звільнено вже 9 населених пунктів

Триває наступ українських сил на Олександрівському напрямку. Станом на 2 березня від окупантів звільнено вже 9 населених пунктів.

Позбуваються росіяни й своїх логістичних артерій. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про наступ на Півдні?

Сама наступальна операція стартувала 29 січня.

Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні й прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів,

– повідомили у Генштабі.

Над наступальною операцією працюють військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ.

Вони точковими й масованими ударами ліквідовують живу силу, озброєння, військову й спеціальну техніку окупантів.

"Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі", – додали у Генштабі.

На напрямку безперервно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки.

З початку операції втрати живої сили ворога склали 6 537 осіб:

безповоротні – 4 355,

санітарні – 2 167,

полон – 15.

Також окупанти втратили озброєння та військову техніку загальною кількістю 419 одиниць:

ББМ – 14,

АТ – 242,

АС – 49,

РСЗВ – 2,

засоби ППО – 1,

спеціальна техніка – 6,

мото- та квадроцикли – 105,

танки – 7,

артсистеми – 147,

БпЛА типу "Крило" – 611,

пункти управління БпЛА – 108.

