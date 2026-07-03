Броунівський рух: у бригаді "Рубіж" розповіли, як росіяни змінюють свою тактику

Ситуація на східному напрямку залишається вкрай напруженою, адже російські війська не припиняють спроб просування. Водночас окупанти постійно змінюють тактику, підлаштовуючи її під погодні умови та особливості місцевості.

Тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що ворог активно використовує резерви, які складаються з військових із різним рівнем підготовки. За його словами, росіяни намагаються просуватися невеликими групами практично вздовж кожної лісосмуги та населеного пункту.

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Як росіяни змінюють тактику на фронті

Назаренко зазначив, що окупанти змішують у штурмових групах як погано підготовлених військових, так і професійних штурмовиків. При цьому вони постійно змінюють способи ведення бойових дій залежно від умов на полі бою.

Важливо! У бригаді "Рубіж" триває збір на тепловізійні дрони, які протидіють інфільтрації ворожих сил. Через так звану "зеленку" – листя на кущах та деревах, окупантам значно легше пересуватися на фронті непоміченими, однак тепловізійні дрони ефективно цьому протидіють. Долучитись до збору можна за посиланням.

Нині росіяни намагаються максимально використовувати густу літню рослинність для прихованого просування.

Ворог так чи інакше з різною інтенсивністю пробує фактично броунівським рухом вздовж кожної посадки, вздовж кожного населеного пункту, від нори до нори, від бліндажа до бліндажа таким чином пробувати просуватися,

– пояснив він.

Крім того, наступальні дії противника супроводжуються масованим застосуванням артилерії, керованих авіабомб, ударних безпілотників і дронів різних типів. Росіяни продовжують тероризувати прифронтові населені пункти повітряними ударами.

Військовий про ситуацію на фронті: дивіться відео

Водночас, за словами Назаренка, Сили оборони утримують позиції завдяки злагодженості, професійній підготовці та технологічній перевазі. Він наголосив, що пріоритетом залишається збереження життя українських військових.

Ми маємо воювати в першу чергу технологіями й перемагати технології супротивника та його кількість,

– додав Назаренко.

Зауважимо, що американський Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни наступають на кількох напрямках фронту, але переважно не мають успіхів. Натомість українські військові стримують штурми на Донбасі та змогли просунутися на заході Запорізької області.