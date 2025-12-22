Утримував українські позиції замість піхоти 1,5 місяці: 3 ОШБр поділилась кадрами роботи НРК

Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади 1,5 місяця успішно заміняв піхоті на передовій. Він утримував позиції, відбиваючи усі атаки ворога без жодних втрат серед особового складу.

Про це розповіли у Третьому армійському корпусі ЗСУ, пише 24 Канал.

Як НРК утримував позицію протягом 1,5 місяця?

У понеділок, 22 грудня, бійці Третьої штурмової бригади поділились ексклюзивними кадрами виконання бойового чергування наземним роботизованим комплексом.

Протягом 45 діб український НРК DevDroid TW 12.7 виходив на бойове чергування, знищуючи кулеметним вогнем усі спроби противника прорватись на українські позиції. Оператори НРК "NC13" керували роботом із безпечного укриття. Це дозволило уникнути втрат серед особового складу під час виконання небезпечних завдань.

Протягом усього бойового завдання ворог не зумів прорватись вперед чи захопити українські території. Завдяки роботизованому комплексу піхота зберегла свої позиції з нульовими втратами.

Воїни Третьої штурмової наголошують, що цей випадок показав, як сучасні технології беруть на себе найнебезпечніші завдання та знижують ризик для життя людей.

Роботизований комплекс на бойовому завданні: дивіться відео 3 ОШБр

У Третій штурмовій з'явилась школа НРК: що відомо?