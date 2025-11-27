Він також відзначив великий вплив їхнього засновника і командира Андрія Білецького на оборону держави. Він – доброволець, який на війні став генералом. Знає потреби кожного бійця, адже сам пройшов усі щаблі служби. Стратегічний підхід до захисту України робить його майстерним полководцем і військовим державним діячем.

Андрій Білецький – постать, яка надихає молодь: сила слова і зброї, шляхетність, відповідальність за людей, воля до боротьби, результати на полі бою, які дають впевненість у перемогу добра над злом,

– написав Буданов.

Нині Білецький масштабує системний успішний досвід Третьої штурмової бригади на Третій армійський корпус. Йдеться не лише про професійний вишкіл, сучасне забезпечення, але й про ставлення до життя солдата.

Буданов розповів про спільні операції ГУР і Трійки, які щоразу давали очікуваний результат, а також важливу роль Білецького як лідера і командира в операції з авіапрориву на оточену росіянами "Азовсталь" – спільно вдалось здійснити низку успішних рейсів та доправити підкріплення, зброю, медикаменти та лікарів, евакуювати важкопоранених.

"Українська воєнна розвідка має за честь воювати плече до плеча, лава до лави з Андрієм Білецьким та його бійцями, захищати Україну та нашу Незалежність", – написав начальник ГУР.