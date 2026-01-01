Російська армія прискорила наступ в Україні завдяки новій тактиці та технологіям, – ISW

Росіяни у 2025 році прискорили наступ на сході та півдні України. Окупанти почали застосовувати нову тактику та безпілотники. Попри це вони не змогли досягти стратегічних цілей.

Росіяни намагаються комбінувати свої наступальні дії. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Що відомо про нову тактику?

За даними аналітиків, протягом 2025 року окупанти захопили 4 831 квадратний кілометр території України, відвоювавши 473 квадратних кілометрів у Курській області. Це становить близько 0,8% території країни.

ISW зазначає, що Росія застосовувала нову тактику. Вона складається з тривалих кампаній з повітряної блокади, масових атак невеликих груп, проникнення та блокування українських ліній зв'язку.

Велику роль у просуванні відіграли безпілотники – волоконно-оптичні дрони та "материнські кораблі", які збільшували дальність FPV-дронів до 50 – 60 кілометрів і допомагали обходити українські системи РЕБ.

Тактичні зміни також полягали у відмові від виснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти на користь проникнення і встановлення прапорів для формального підтвердження успіхів.

Де росіяни просувалися у 2025 році?

Завдяки цьому ворог зміг просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки, Гуляйполя та захопити Сіверськ.

Нагадаємо! Росія зазнавала значних втрат за 2025 рік. Генштаб ЗСУ оцінює їх у понад 400 тисяч окупантів за рік, що в середньому становить 78 солдатів на квадратний кілометр захопленої території.

Хоча нова тактика прискорила темпи просування, російське командування не змогло реалізувати стратегічні цілі – повністю окупувати Донецьку та Луганську області чи створити буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей.

У серпні – грудні 2025 року спроби захоплення Куп'янська, Олександрівки, Гуляйполя та околиць Торецька не мали тривалого успіху, українські війська відбили більшість територій і не дозволили Росії завершити наступальні операції у північних та південних напрямках.

