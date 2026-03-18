Зірвали плани: експерт з безпеки оцінив дії Сил оборони, які зупинили наступ ворога на Запоріжжі

Росіяни, скориставшись різкою зміною погоди, намагалися просунутися, зокрема у районі Гуляйполя. Однак українські сили підготувалися до наступу ворога і зуміли його зупинити.

Ці наступальні дії коштували росіянам великих втрат – близько 900 осіб за добу тільки на одному напрямку. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, як українським силам вдалося утримати позиції і відкинути ворога.

Яких втрат зазнали росіяни через невдалий наступ?

Кузан наголосив, що противник готувався до наступу і перекидав резерви, зокрема десантно-штурмові підрозділи, в район Гуляйполя, знімаючи їх з Донецького напрямку. Ворог у такий спосіб намагався виправити ситуацію, яка складалася у нього на цій ділянці фронту через постійні атаки українських сил.

Накопичивши достатньо сил, противнику залишалося дочекатися відповідної погоди – туману, щоб єдиним ривком переламати ситуацію. Результат цього всі побачили у зведенні Генштабу: 1700 вбитих або поранених окупантів, зокрема 900 на конкретному напрямку. Це величезна цифра і це результат злагодженої роботи наших оборонців,

– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Українські захисники підготували кращі рубежі оборони, зайняли висоти, які розташовані східніше Гуляйполя. Підготовка, за його словами, включала розвідку, і наші командири на тому напрямку і Генеральний штаб знали, як ворог формує свої підрозділи, і якими напрямками буде проводити наступ.

Варто знати. Наприкінці лютого 2026 року бійці ГУР провели успішні наступальні операції в районі Степногірська Запорізької області. Під час операцій було ліквідовано передові штурмові групи та багато техніки росіян, а також – десятки військовослужбовців. Найважливіше – вдалося перерізати логістичні зв'язки противника, встановивши вогневий контроль над ним.

"Це дозволило сконцентрувати додаткові резерви. Третина усіх сил окупантів, що наступали, були уражені саме нашими безпілотниками, попри туман і погану видимість. Також наші позиції додатково були облаштовані стрілецькою зброєю, артилерією, мінометами. Все це не дало змогу ворогу реалізувати хоча б мінімальний план", – пояснив Сергій Кузан.

Скоординована дія Сил оборони, на його думку, дозволила не просто відбити наступ ворога, а й завдати йому таких втрат, які йому доведеться поповнювати ще тривалий час. Завдяки цьому плани росіян на весняну наступальну кампанію були зірвані.

Проте голова Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що це не означає, що ворог відмовиться від подальших наступів. Однак у нього вже точно буде недостатньо тих резервів, які він підготував для подальшого просування.

Що відомо про невдалий наступ ворога на Запоріжжі?