Це знаковий момент: генерал армії розповів, якими силами Росія пішла у весняний наступ

З настанням тепла росіяни посилили активність на фронті, але так і не змогли протиснути нашу оборону на якійсь ділянці фронту. Варто зауважити, що точної дати початку весняного наступу немає, адже раніше росіяни говорили про осінній, зимовий наступи, які так і не здійснилися.

Перші тижні березня ознаменувалися певними діями з боку Росії. Як зауважив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ворог тиснув від Сумщини до Гуляйполя.

Які ресурси має ворог для весняного наступу?

Ще одним варіантом наступу був Покровський напрямок, де наші воїни виявили підготовку наступальних дій, провели дорозвідку, з'ясували можливий момент атаки. А після цього завдали системних ударів. Це один з факторів, який унеможливив захоплення Покровська та розширення зони дій щодо Мирнограда й Костянтинівки.

Також були намагання ворога наступати на південному секторі, зокрема біля Гуляйполя. Там Сили оборони стабілізувати ситуацію, особливо на флангах, і провели контратаки. Важливим є не тільки оборона, але й знищення підрозділів, які готуються до атаки, та резервів.

Ми знали, що для атаки на Гуляйполе Росія перекине досвідчених бійців з Покровська. Ми виявили такі дії та провели системні атаки дронами, ракетами, авіацією, а також знищили безпосередньо на полі бою ці резерви,

– сказав генерал армії.

Перед тим схожа операція була на Олександрівському напрямку, де просувався ворог. Ми "перерізали" йому цей коридор. Такі системні операції призвели не лише до знищення ворога, але й до звільнення низки територій.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що упродовж місяця Україна звільнила більше територій, ніж зміг захопити ворог. Під український контроль повернули понад 460 квадратних кілометрів території.

"В України є успіхи, вони визначальні. Уже відомо про звільнення територій на Олександрівському напрямку, Запоріжжі, частково біля Покровська. Окремі сектори на Харківщині, особливо біля Куп'янська, де ми відкинули ворога. Це також знаковий момент", – наголосив Микола Маломуж.

Ворогу не вдалося здійснити операцію біля Вовчанська, хоча окупанти підготували всю модель дій для захоплення міста з флангів. Втім з цього нічого не вийшло. Противник не має глибоких системних резервів для весняного наступу. Ба більше, Україна також готується до нових дій з боку ворога. Ми знищуватимемо усі сили, які окупанти намагаються підтягнути.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?