Через місяць росіянам не буде чим наступати, – експерт назвав одну умову

На Покровському напрямку російські війська намагаються діяти одразу кількома клинами, але їхні можливості вже помітно обмежені. Для ширшого наступального задуму їм потрібна синхронність, однак через втрати та виснаження резервів окупанти дедалі частіше змушені діяти послідовно, а не одночасно.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що зараз відбувається біля Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Часового Яру. За його словами, якщо Сили оборони України збережуть нинішню тактику виснаження ворога, уже за місяць-два росіянам може просто не вистачити ресурсу для продовження наступу.

Дивіться також "Путін має зробити вибір": Зеленський наполягає на прямих переговорах з російським диктатором

Костянтинівка як ключ до ширшого задуму

Щоб оцінити динаміку біля Покровська, важливо дивитися не лише на сам Покровсько-Мирноградський виступ. Росіяни намагаються скласти кілька ділянок фронту в один задум: південний клин пов'язаний із районом Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Часового Яру, а північний має вести від Лимана в напрямку Слов'янська.

Північний клин у них проблемний. Там у них не виходить своєчасно досягти цілей,

– пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Для російського східного удару важлива синхронність. Окупанти мали б тиснути на різних ділянках одночасно, але тепер їм бракує для цього ресурсу. Порівняно з весною виділений наряд сил зменшився і вже значною мірою стерся в боях, тому росіяни змушені діяти послідовно.

Вони не можуть вести одномоментні дії. Тому тут ми бачимо таку послідовність дій,

– зазначив Лакійчук.

Першою в цій послідовності стала Костянтинівка. Росіяни хотіли б захопити її, щоб підперти Покровсько-Мирноградський виступ із півночі та водночас створити загрозу для українського форпосту в районі Часового Яру, який тримається вже давно.

Костянтинівку вони хотіли б захопити для того, щоб підтвердити Покровсько-Мирноградський виступ на північ від Покровська й Мирнограда,

– сказав експерт.

Тому інтенсивність боїв між Покровським і Костянтинівським напрямками час від часу вирівнюється. Росіяни вкладають зусилля в обидві ділянки, але вже не можуть розгортати їх так широко й одночасно, як потребував би їхній початковий задум.

Добропільський задум може зірватися

На Покровсько-Мирноградському виступі росіяни продовжують шукати можливість для глибшого прориву. Вони спираються на район Покровська й Мирнограда та намагаються пробити українську оборону, щоб вийти в обхідний коридор у бік Добропілля. Лакійчук називає це спробою повторити попередній російський задум на цій ділянці.

Добропільський виступ 2.0. Повтор Добропільського фальстарту для того, щоб обійти наші сили,

– пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Водночас цей задум може виявитися для росіян занадто амбітним. Лакійчук припустив, що якщо ворогу не вдасться зробити глибокий вихід аж на Добропілля, окупанти можуть зменшити свої апетити й переорієнтувати цей удар на Дружківку.

Цілком можливий і такий розвиток дій,

– зазначив експерт.

Та незалежно від того, чи йтиметься про Добропілля, чи про Дружківку, для росіян ключовою проблемою залишається виснаження. Уже на першому етапі цього задуму їхні резерви й ресурси стираються настільки швидко, що подальший наступ може втратити силу.

Якщо так буде продовжуватися і якщо Сили оборони України будуть тримати таку тактику, то через місяць-два у них просто не буде чим наступати,

– наголосив Лакійчук.

Цей прогноз залежить від того, чи зможе Росія швидко знайти готові резерви. Без додаткового ресурсу її спроби одночасно тиснути на Покровському, Костянтинівському та суміжних напрямках можуть перейти від наступу до виснаженого утримання вже захоплених позицій.

Костянтинівка ставить командування перед складним вибором

Костянтинівка зараз важлива не лише як окрема точка на карті. Від рішень на цій ділянці залежить, чи вдасться далі стримувати російський темп і водночас не втратити момент, коли треба переходити на вигідніші рубежі. Лакійчук порівнює цю ситуацію з тим, що раніше відбувалося довкола Покровська й Мирнограда. За його словами, українське командування має непросту дилему.

Лакійчук пояснив, як наступ Росії може видихнутися: дивіться відео

Йдеться не про очевидний вибір між "тримати" чи "відходити", а про пошук рішення, яке дозволить зберегти сили й водночас продовжити виснаження ворога.

Відходити на більш зручні позиції чи продовжувати сточувати цей російський наступ,

– пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Оборона цього району вже дала результат. Російські сили за попередні місяці зазнали там серйозних втрат, і саме це робить продовження боїв на цій ділянці болісним для ворога.

На півдні від Костянтинівки вони стерлися вже наполовину,

– зазначив Лакійчук.

Водночас таке рішення не можна відкладати безкінечно. У подібних ситуаціях є момент, після якого простір для маневру звужується, а варіантів дій стає значно менше.

Ця дилема теж має свій час, коли вже тільки один варіант бойових дій залишиться,

– сказав він.

Тож Костянтинівка залишається однією з найскладніших ділянок у ширшій логіці російського наступу. Вона одночасно дає змогу стирати ресурс окупантів і вимагає від українського командування дуже точного вибору моменту для наступних дій.