ЗСУ просунулися у 2 областях: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують штурми і диверсії на кількох напрямках. Українським воїнам вдається відкидати ворога із зайнятих позицій.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони мали просування на 2 напрямках, а росіяни – на жодному.

Де Сили оборони мали успіх, а де росіяни штурмували?

Українські сили нещодавно просунулися на Харківщині.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 квітня, показують удар російських військ по українській позиції на південній околиці Вовчанська (північний схід від Харкова).

Сили оборони контратакували на заході Запорізької області.

Геолоковані кадри за 27 квітня показують удари окупантів по українських позиціях у північній частині Новоданилівки. Це свідчить про нещодавнє просування захисників у цьому районі.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Тим часом загарбники продовжували наступальні дії на різних напрямках, однак підтвердженого просування не досягли.

Зокрема, ворог атакував на північ, північний схід і південний схід від Суми. На цьому напрямку російські війська знову застосовують далекобійні дрони BM-35.

Окупанти нещодавно провели спробу інфільтрації в районі Костянтинівки – Дружківки. Геолокаційні кадри за 27 квітня показують удар українських сил по позиції на північ від Русиного Яру (південь від Дружківки), куди раніше просочилися росіяни.

Командир українського батальйон повідомив 28 квітня, що окупанти продовжують піхотні та моторизовані штурми поблизу Костянтинівки без використання диверсійно-розвідувальних груп. Він також зазначив, що з осені 2025 року загарбники значно збільшили застосування дронів у цьому районі. Втім, попри використання "сплячих" дронів, їм не вдалося взяти під вогневий контроль українські наземні лінії постачання.

Російські війська також продовжували наступ на Покровському напрямку. Окупанти штурмують малими піхотними групами біля Гришиного (північний захід від Покровська), намагаючись створити враження просування. При цьому вони діють без антидронових засобів і теплових маскувальних плащів.

Біля Олександрівки окупанти проводили обмежені штурми зі сходу та південного сходу, які не принесли результату. Представник української бригади повідомив, що кількість ворожих атак і спроб проникнення там зменшилась до мінімуму через ротацію російських підрозділів.

Росія готує новий наступ і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові наступальні операції та планує розширювати армію через мобілізацію.

Керівник ГУР Олег Іващенко передав дані розвідки, згідно з якими російський Генштаб визнає, що частину поставлених керівництвом завдань виконати неможливо.

Також, за оцінками України, безповоротні втрати Росії становлять близько 60% від загальних втрат, що суттєво послаблює її наступальний потенціал.

Попри це, політичне керівництво Росії продовжує планувати нові наступи та готується до подальшої мобілізації, щоб компенсувати втрати на фронті.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов пояснив, що війна суттєво змінилася – тепер головну роль відіграють дрони, а не масовані атаки бронетехніки. За його словами, під час можливого літнього наступу Росії не варто очікувати великих танкових проривів. Окупанти діятимуть малими піхотними групами, бо техніка на полі бою швидко знищується.