Не в Києві: у якому місті перебували урядовці на початку війни в Україні

На початку повномасштабної війни група урядовців евакуювалася до Івано-Франківська. Це відбулось на тлі загострення безпекової ситуації в Києві.

Про це повідомив ексміністр українсього МЗС Дмитро Кулеба у розмові з КУРСом, згадуючи події початку великої війни.

Де перебував уряд на початку війни в Україні?

Під час загострення ситуації в Києві Кулеба приїхав до Івано-Франківська, аби зустрітись з колегами, які евакуювались із столиці. За його словами, групою керував один із віцепрем'єрів.

Ексміністр зауважив, то у той момент було важко передбачити розвиток подій у Києві, тож у разі негативного сценарію уряд мав залишатись на Франківщині.

За словами Кулеби, частина урядовців у Івано-Франківську працювала у режимі онлайн, проводячи засідання разом із колегами, які залишились у Києві. Водночас сам дипломат планував повернутись до столиці, однак через загрозу безпеці йому не дозволили це зробити.

Згодом міністр МЗС разом із командою переїхав до Львова, де вже перебували евакуйовані іноземні посольства та куди прибували партнери із-за кордону.

До Києва дипломат повернувся приблизно через місяць, а ще за кілька тижнів – і решта урядовців, які працювали у Франківську.

Кулеба зауважив, що саме в Івано – Франківську відбулась перша повноцінна розмова по захищеному каналу між міністрами закордонних справ України та США.

Саме у Франківську розпочалися переговори між українським та американським міністром про постачання Україні зброї та застосування санкцій проти Росії,

– наголосив Кулеба.