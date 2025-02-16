Окупанти понад вдвічі зменшили кількість атак: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують давати відсіч противнику. Від початку доби 16 лютого на фронті відбулося 117 бойових зіткнень – це понад удвічі менше, аніж вчора.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Найбільшу кількість боїв спостерігали на Покровському та Новопавлівському напрямках.

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Яка ситуація на лінії зіткнення

Сьогодні росіяни завдали 1 ракетний і 53 авіаційних ударів, використавши 2 ракети й 72 КАБ. Окрім цього, противник запустив 1152 дрони-камікадзе та здійснив 4197 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку захисники відбивали 2 атаки ворога в напрямку Вовчанська, одну атаку зупинено, ще одна – досі триває. Росія успіху не мала.

На Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Завершено 11 бойових зіткнень, ще 5 російських атак тривають.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Українці зупинили 10 ворожих атак, 3 бойових зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку, поблизу Григорівки, оборонці успішно відбили 1 ворожу атаку.

На Краматорському напрямку агресор атакував 8 разів в районах Часового Яру та Васюківки, українські воїни зупинили 5 спроб загарбників просунутися вперед, ще 3 зіткнення тривають.

На Торецькому напрямку Росія здійснила 8 штурмових дій біля Торецька та Кримського. Наразі тривають 2 зіткнення.

На Покровському напрямку противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Досі триває 1 бойове зіткнення.

Попередньо втрати росіян на цьому напрямку сьогодні склали 172 військовослужбовці вбитими та пораненими. Знищено ворожі 2 танки, 17 автомобілів, 2 мотоцикли та 1 міномет. Окрім того, суттєво пошкоджено ще 3 ворожі танки, 3 одиниці автомобільної техніки та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 18 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки. Уже відбито 5 атак, бої тривають.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська здійснили 6 штурмів українських позицій в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках від початку доби 16 лютого боєзіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку захисники відбили 7 ворожих атак, ще 2 бойових зіткнення тривають досі. Противник здійснив 436 артилерійських обстрілів, із них 13 – із РСЗВ. Авіація загарбників завдала 35 ударів, скинувши 56 КАБ.

У Генштабі ЗСУ відзначають воїнів 118-ї окремої механізованої бригади, 34-ї окремої бригади берегової оборони, 100-ї окремої механізованої бригади, 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які ефективно нищать ворога й завдають йому втрат у живій силі та техніці.

До слова, попередньо протягом 15 лютого відбулося 250 боєзіткнень. У Deep State зазначили, що цей день на фронті став поки найважчим у 2025 році.