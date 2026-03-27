Готуємось до нових штурмів: у бригаді "Рубіж" розповіли про весняний наступ росіян

З настанням тепла росіяни постійно намагаються штурмувати позиції наших захисників. На Добропільському напрямку працює бригада "Рубіж", яка завдає ворогу суттєвих втрат.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що противник постійно намагається прорватися. При цьому він використовує велику кількість особового складу, мототехніку, квадроциклів.

Яким може бути весняний наступ Росії?

Останнім часом на фронті не фіксують великого застосування техніки, але найімовірніше, коли почнуть зеленіти дерева, то противник почне рухатися на важкій техніці. Він продовжуватиме свої пересування і штурмові дії значно активніше.

Варто розуміти, що російський наступ залежатиме від того, скільки ресурсів зможе залучити Росія, скільки особового складу піде у штурмові дії. Але не менш важливим є те, скільки військовослужбовців буде в Силах оборони України. Навіть якщо штурмуватиме 10 чоловіків, то один український солдат нічого з цим не зробить.

"Тобто нам потрібне поповнення й потрібно робити його якісним. Але я впевнений, що штурмові дії противника проваляться, як і всі попередні", – підкреслив Андрій Отченаш.

До уваги! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук підкреслив, що українське командування знайшло сили, щоб перекинути резерви на Добропільський виступ і провело там успішні контратаки. Цей виступ вдалося "зрізати".

"Потрібно визнавати, що, на жаль, росіяни рухаються вперед. Вони окуповують певні українські території, але також потрібно і спостерігати за тим, яких втрат вони зазнають", – наголосив офіцер.

Наприклад, за 100 метрів землі, які намагаються відібрати росіяни, вони втрачають сотні бійців особового складу. У смузі оборони бригади "Рубіж" є випадки, коли на 50 метрах лежало 100 – 200 тіл росіян. Це наслідок їхніх штурмових дій.

