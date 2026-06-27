Співзасновник Fire Point розповів, чим для Лукашенка небезпечне вторгнення в Україну

Денис Штілерман відповів на питання про те, якими наслідками для Білорусі може обернутись наступ на Україну. Головний конструктор Fire Point вважає, що режим Лукашенка буде неспроможний захистити себе.

Про це Штілерман розповів у розмові з "Pressing".

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Що сказали у Fire Point?

Співзасновник Fire Point відповів на запитання про можливий наступ з Білорусі. Він сказав, що Україна дуже швидко відреагує.

На думку Штілермана, білоруська ППО поступається російській. У разі втягування країни у війну, в перші години бойових дій Сили оборони можуть нанести удари по об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить функціонування влади Лукашенка. Тому це може мати серйозні наслідки для білоруського диктатора.

Я думаю, що білоруси – не ідіоти. Там вони залишаться зовсім без всього у перші години війни. Все, на чому Лукашенко живе буде знищено у першу добу,

– заявив Денис Штілерман.

Таким чином він закликав Білорусь не брати участь у російській агресії проти України.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув вимогу Олександру Лукашенку, аби той вимкнув ретранслятори на своїй території, які скеровують дрони по території України. У підсумку розвідка зафіксувала, що вони припинили свою роботу.

Наразі ретранслятори дійсно не працюють. Але їх можуть увімкнути для наступної масованої ракетно-дронової атаки, заявив військовослужбовець ЗСУ. Утім, в Україні чітко попередили, що можуть самотужки їх знищити.