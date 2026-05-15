Два мости, які легко підірвати: військовий експерт спрогнозував ймовірний наступ з Білорусі

Володимир Зеленський повідомив, що Росія прагне залучити Білорусь до війни проти України. Є ймовірність, що з білоруської території може розпочатись наступ на Київ або Чернігів.

Президент України доручив готуватись до можливих загроз, адже плани Кремля відомі. Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що наступ із білоруської території теоретично можливий, але все залежить від різних факторів.

За яких обставин можливий наступ з Білорусі?

На думку Павла Нарожного, щоб розпочати наступ з території Білорусі, росіянам треба зібрати ударне угруповання. На це потрібен час. Крім того, якщо противник почне робити це, то наша держава дізнається.

Усе тому, що Україна має величезну кількість засобів розвідки. Це не тільки наші засоби. Цю інформацію нам також передають союзники: супутникові знімки, перехоплення різної інформації. Тому якщо буде підготовка військ, то ми це побачимо,

– сказав він.

Щоб окупанти могли наступати з боку Білорусі, їм потрібне доволі серйозне угруповання – понад 50 тисяч особового складу.

Яка ситуація на півночі України: карта

Військовий експерт пояснив, що довкола Покровська і Мирнограда зараз перебуває від 120 до 160 тисяч російських військових, а це лише два районні центри України. Північний же напрямок дуже добре укріплений. Там величезна кількість лісів, річок, боліт і дуже мало доріг.

Тобто всі дороги, які там є, це по суті дві дороги й на них є мости. Ці мости дуже швидко можна підірвати. Крім того, на цьому напрямку будувалися укріплення весь час широкомасштабного вторгнення,

– зауважив Нарожний.

Тому, за його словами, навіть якщо ворог збере необхідне угруповання військ дня наступу з боку Білорусі, то для нього це не стане "легкою прогулянкою". Адже зараз оборона України сильно відрізняється від 2022 року. Мовиться про кількість військ, побудовані укріплення та мінування території.

Важливо! Україна розпочала будівництво багаторівневої лінії оборони від Сум до Київського водосховища. Її будують швидко та вкладають туди багато ресурсів. Головна мета – щоб був надійний захист у разі несподіваного нападу росіян.

Чи зможе Україна стримати ймовірний наступ з Білорусі?

Нарожний зауважив, що Україна має дуже довгу частину кордону з Білоруссю, яка йде по річці Дніпро.

Я більш ніж упевнений, що форсувати Дніпро росіяни навіть теоретично не будуть. Адже бачимо, як вони стоять на Херсонщині на Дніпрі й не можуть нікуди там просунутися. Тут дуже схожа ситуація. А от на іншій ділянці кордону, де ліси, там ситуація трішечки складніша,

– підкреслив він.

Військовий експерт припустив, що є ймовірність, що росіяни зайдуть на якусь невелику відстань. Однак приклад із Сумщиною, яку окупанти намагалися штурмували все літо, показує невелику ефективність окупантів.

Сумщина набагато простіша, бо там нема таких лісів на кордоні, там в основному поля – відкриті ділянки, а вони (росіяни – 24 Канал) змогли зайти на 5 – 10 кілометрів, не більше,

– сказав він.

Нарожний підсумував, якщо наступ на півночі все ж відбудеться, то окупантам, ймовірно, не вдасться суттєво просунутися вглиб країни.

Чи готується Білорусь до нападу на Україну?

Олександр Лукашенко заявив, що начебто Білорусь готується до війни. Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев підкреслив, що українська сторона попередила білорусів про можливі наслідки агресії. Крім того, є інформація, що армія Білорусі не готова до війни, але росіяни можуть використати її для провокацій.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що можуть готуватися провокації з боку Білорусі проти України. Однак наша держава стежить за всім та готується до відповіді у разі загрози.

Експерти стверджують, що Білорусь не має достатньо сил, аби підтримати Росію та напасти на Україну. Нещодавно Лукашенко обговорював, яку варто обрати зброю для оборони своєї території.