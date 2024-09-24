Росіяни ставлять до бою всіх, кого можуть: боєць спрогнозував найближчі місяці біля Вовчанська

Ворог перегруповується та намагається розширити лінію бойового зіткнення біля Вовчанська. Крім цього, окупанти просуваються до річки Оскіл, що створює загрозливу ситуацію.

Противник навіть не планував створювати суттєву паузу на фронті. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що завдяки виснажливій роботі Сил оборони вдалося знищити значний ударно-штурмовий потенціал ворога.

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Інтенсивність боїв зросла

Останнім часом на Харківському відтинку, зокрема в районі населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, інтенсивність бойових дій була вищою. Завдання ворога щодо Харківської області залишається незмінним – просування вперед.

Керівництво окупаційних військ вимагає рухатись вперед, не дивлячись на ціну та втрати. Також ворог залучає додаткові резерви, заходять підрозділи, основним завданням яких є створення системи примусу.

Здебільшого цей функціонал закриває собою підрозділ "Ахмат". Як наслідок, вони ставлять до бою всіх, кого лиш можуть: кухарів, механіків і так далі,

– розповів Юрій Федоренко.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

Наскільки вистачить ресурсів Росії

Щодо спроможностей противника, то незабаром почнеться бездоріжжя, ускладниться логістика. Тому окупанти визначили своєю пріоритетною задачею максимально наростити спроможності. Також можуть скористатися невизначеністю, яка є у Сполучених Штатах напередодні виборів.

На мою суб'єктивну думку, противник буде особливо активний найближчі 2 – 3 місяці. Вони лізтимуть вперед, не дивлячись ні на що,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Втім робота бригад, які тримають оборону в Харківській області, є злагодженою. Просунутися ворогу вони не дозволять. Але варто розуміти, що для захисту територій потрібна спільна робота Сил оборони та цивільних. Саме це не дасть можливості окупантам рухатися вперед.