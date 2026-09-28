Прорив на Запоріжжя: чи здатна Росія наступати через висохле Каховське водосховище

Інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти вже використовують дно Каховського водосховища для просування малих піхотних груп в напрямку Запоріжжя. Такі випадки справді бували, але є нюанси.

Як розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, останніми днями було багато інформації про такий сценарій. На території колишнього Каховського водосховища дійсно зараз виріс молодий ліс. І теоретично ворог може розглядати такий варіант наступу, але не все так просто.

Чи можливий наступ з боку водосховища?

За словами кореспондента, ще з весни росіяни намагалися прокласти собі шляхи через Каховське водосховище. Однак пройти крізь нього – непросте завдання. Тому навряд чи тут може йтися про масований наступ.

Там настільки густо все розрослося, що потрібно фактично продиратися та прорубувати собі шлях, щоб хоч якось ближче дійти до українських позицій. Це серйозно сповільнює просування цих малих груп. Їх фіксують дрони з тепловізорами швидше, ніж ті кудись дійдуть,

– зазначив кореспондент.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу

Вже навіть були випадки, коли диверсійні групи окупантів утримували будівлю в селищі Приморське. Водночас їх швидко звідти "викурили".

Доля цих ДРГ сумнівна. Боєприпасів в них надовго не вистачить. Суттєвої шкоди вони завдати не можуть. Відсоток їхнього виявлення дуже високий. Однак тамтешнє начальство так і жене їх на загибель,

– підсумував кореспондент із Запоріжжя.

Додамо, 28 вересня під ударом опинилося підприємство Укрзалізниці в Запоріжжі. Внаслідок атаки повідомляли про 13 поранених. Серед них троє зазнали важких травм, але критичної загрози для життя немає.