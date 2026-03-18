Усі окупанти знищені або в полоні, – боєць ГУР розкрив деталі спецоперації на Запоріжжі

Українські військові провели наступальну операцію під Степногірськом Запорізької області. Вона ретельно готувалася приблизно два тижні. Ключові позиції ворога були успішно штурмовані та зайняті нашими бійцями.

Це покращило тактичне положення Сил оборони України на лінії бойового зіткнення. Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" розповів 24 Каналу, що під час цієї операції усі люди, які були залучені, живі. Техніка також виїхала цілою.

"Враховуючи, що пів року туди ніхто не заїжджав, було дуже багато мінувань на шляху. Кількість противника на цих ключових ділянках, де ми висаджували десант, була досить значна. Але кожен окупант, який був на тій частині, був знищений і взятий в полон", – підкреслив він.

Як відбувалась операція?

Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" зазначив, що такі завдання зараз мало хто виконує з участю бойової техніки. Погодні умови позитивно вплинули на хід операції. Інакше наші військові не змогли б доїхати до лінії боєзіткнення.

Був перепад температур. Була висока вологість повітря, густий туман. Температура була мінусова. Українські захисники завжди зважають на погоду при плануванні тих чи інших дій. Коли погода хороша, дрони літають, виявляють і уражають загарбників.

Тому тут значну роль зіграла погода. Найскладніше – це дорога, яка була дуже сильно замінована. Насамперед її потрібно було розмінувати. Коли готувалися два тижні, ми приділили велику увагу саме нашому шляху під'їзду на виявлення мінування і розмінування його якимись засобами скидів, дронами,

– пояснив військовий.

За його словами, потім розміновували наземним транспортом. Тому це було найскладніше завдання. Цікаво, що наші бійці проїжджали повз деякі російські позиції. Окупанти навіть не почули звук техніки.

Насамперед це була колісна техніка, не гусенична. Колісна техніка набагато тихіше їде. Попри той момент, що працювала великокаліберна зброя, противник не зрозумів, які дії відбуваються,

– додав "Свят".

Що відомо про наступ під Степногірськом?