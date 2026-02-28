У ЗСУ назвали мету наступу на Півдні: чи варто сподіватися на більше

ЗСУ пішли кілька днів тому пішли у наступ на Півдні. Ці атакувальні дії мають кілька цілей.

Одна із них – звільнення Дніпропетровської області. Про це розповів командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України Дмитро "Перун" Філатов у розмові з ВВС News Україна.

Яка мета наступу на Півдні?

Звільнення Дніпропетровщини – одна із цілей наступу на Півдні, але Філатов відмовився розповідати, наскільки ЗСУ наблизилися до цієї мети.

Водночас станом на 25 лютого на картах DeepState зазначалося, що на Дніпропетровщині залишалися 5 – 6 населених пунктів в безпосередній близькості до адмінмежі.

Друга мета, яку уже вдалося досягнути, – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур, яка протікає з півночі на південь паралельно трасі Покровське-Гуляйполе.

Наприкінці 2025 року, захопивши майже все Гуляйполя, Росія змогла перетнути Гайчур і почати рухатися в бік Оріхова.

Філатов зауважив, що цей населений пункт розміщений на висотах, тож має більше стратегічне значення для захисту Запоріжжя, аніж Гуляйполе, яке "перебуває в ямі" і є "стратегічно невигідним вузлом оборони".

І хоч Росія намагалася протиснутися в районі села Залізничне, це їй загрожує оточенням всього угруповання.

Водночас "Перун" закликав не мати великих очікувань від українських контратак. Наразі перед армією не стоїть завдання пробитися вглиб окупованої території.

Це не контрнаступ, це наступальні дії, які спрямовані перш за все на стабілізацію ділянки фронту, на зупинення просування противника, покращення тактичного положення наших військ і спонукання противника використати ті резерви, які він накопичив, не за його задумом, а за нашим. От і все,

– наголосив командир.

Що відбувається на фронті?