Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів

Поки вся країна стежила за тривалим і рекордним пресмарафоном президента Зеленського, з'явилася непримітна, але дуже важлива новина. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував дані, які отримав від прикордонної служби. Згідно з ними, з початку 2019 року з України виїхало півтора мільйона людей.

Частина з них повернулася, потім знову поїхала, міністр пообіцяв в кінці року остаточно прозвітувати, наскільки великою є міграція. Але з сумом визнав: тенденція загрозлива, Україну продовжують масово залишати люди.

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І президент може дати їм ще один привід виїхати. Адже на цьому пресмарафоні Зеленський підтримав своє оточення, яке нещодавно почало масовий наступ на фізичних осіб-підприємців.

Очевидно, що з країни виїжджають передусім не депутати, не прокурори чи міністри. А передусім працездатні і підприємливі прості громадяни, які шукають в чужих країнах кращих умов для заробітків. Значна їх частина в Україні зареєстровані як ФОПи і займаються дрібним бізнесом.

Що таке ФОПФізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.



Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.

Та після останніх законопроєктів, прийнятих Верховною Радою, вони, напевне, задумаються, чи не покинути їм комерцію тут в Україні, і не найнятися десь на будівництво в Польщі чи на автопідприємство в Литві.

Бо з подачі керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева президентська більшість проголосувала закони щодо посилення контролю за роботою ФОПів.



Данило Гетьманцев

Зокрема за збільшення штрафів за неподання звітності і майже тотальне введення для всіх підприємців касових апаратів, хай навіть і у вигляді додатка на мобільному телефоні.

Що відомо про законопроєкт про касові апаратиАвторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами.



Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням. Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби. За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.



При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

Презентовані всі ці законодавчі нововведення для дрібного бізнесу з благою метою: боротьби з контрабандою та схемами ухиляння від сплати податків інтернет-магазинами.

Тільки от контрабанда процвітає не через ФОПів, а через величезні діри в кордоні, які кришуються митниками та СБУшниками. І якщо товар потрапляє в Україну нелегально, то він все одно буде проданий, якщо не через ФОПа, то за чорну готівку.

Так може спочатку закрити ці діри в кордоні? Може повністю, з нуля, набрати нову митницю, на нових умовах і на нові зарплати? А головне, може нарешті приєднати нашу державну митну службу до митних баз даних інших країн?

Щоб обмінюватися інформацією і бачити за якою ціною насправді купується імпорт, який заїжджає сюди в Україну. Щоб з дорогих італійських меблів завдяки хабарям на митниці не сплачувалися податки як з китайських гумових капців.

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Та ж сама історія з магазинами чи ресторанами, які подрібнюють свої обороти через фізичних осіб-підприємців. Це явище безумовно існує, але скільки ФОПів від загальної кількості в ньому бере участь? Не більше, ніж 3%.

Навіщо через цю схему ускладнювати життя всім дрібним підприємцям? Це ж все одно, що намагатися вбити муху, підпаливши квартиру. У податкової служби є ціла армія інспекторів, які знають ситуацію по кожному зареєстрованому підприємству.

Дайте їм можливість точково контролювати, щоб торгові мережі не розщеплювали оборот через ФОПів. Навіщо влаштовувати масову зачистку всього підприємницького класу?

А головне, може варто було почати наповнювати бюджет з іншого? Наприклад, з надприбутків олігархів? З їхнього ухилення від сплати податків Наприклад, з так званого трансфертного ціноутворення, яке давно практикують в своїх бізнес-імперіях Ахметов, Фірташ та Коломойський.

Як працює трансфертне ціноутворення

Наприклад, тонна сталі на світовому ринку коштує 500 доларів. Але український металургійний комбінат Ахметова продає її за кордон не покупцю, а спочатку своєму кіпрському офшору по 100 доларів за тонну.

І з цієї штучно заниженої ціни сплачує податки в Україні. А вже кіпрський офшор продає цю сталь по 500 доларів на світовому ринку і отримує більшу частину доходу. І вже з нього платить податки до бюджету Кіпру, та ще й за суттєвою нижчою ставкою, ніж в Україні.

Щорічні втрати українського бюджету від такого творчого трансфертного ціноутворення не менші, ніж 100 мільярдів гривень. А втрати від оптимізації через ФОПів – в районі двох мільярдів гривень. Порівняйте, що називається, масштаб проблеми.

Але "слуги народу" взялися чомусь не за олігархів з їх надприбутками, а за дрібних підприємців, які намагаються виживати в рамках чинного законодавства. І у президента Зеленського залишилося небагато часу, щоб визначитися, кого в цій історії він підтримує.

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Подивимося, чи накладе президент вето на прийнятий своїми ж депутатами закон, і зупинить своє оточення, яке фактично оголосило війну малому бізнесу і випихає його з України.

Або ж президент включиться в цю війну на боці можновладців та олігархів і повторить сумну долю всіх своїх попередників на цій посаді. Які, так чи інакше, замість сліду в українській історії в ній просто наслідили.