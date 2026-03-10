Завдяки чому ЗСУ змогли зачистити "сіру зону" на Дніпропетровщину: експерт назвав кілька причин

Сили оборони України звільнили майже всю Дніпропетровщину. Мовиться про понад 400 квадратних кілометрів нашої території. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. Досягнути такого результату нашим бійцям вдалося через низку причин.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що на це вплинули ефективність ЗСУ, відключення Starlink для росіян, недбалість окупантів та резерви української армії. Це дуже добре спланована операція.

Як ЗСУ досягнули такого результату?

Дмитро Жмайло підкреслив, що насамперед це ефективність українських військових. Зокрема, на Дніпропетровщині це робота 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, який у тісній координації зі штурмовими військами зміг спланувати і провести таку масштабну операцію. Це і питання корпусної реформи, яка була важливою для підвищення бойової готовності військ.

Також вплинуло обмеження роботи Starlink для росіян. Загарбники були дезорієнтовані. Поступово вони розв’язують це питання гіршими, складнішими системами доступу до інтернету. Але шляхом утворення великої кілзони передові штурмовики відірвалися від своїх баз. Вимкнення зв'язку допомогло ЗСУ зачистити "сіру зону" і досягнути успіху на Дніпропетровщині.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ звільнили Дніпропетровщину. За його словами, довго готувалась нестандартна ефективна операція щодо знищення основних і резервних сил, що підтягнулись для підтримки ворога. Зараз триває активна вогнева, оперативна робота. Важливо, що звільнених територій більше, ніж окупованих.

Крім того, це російська недбалість і нехтування особовим складом. Річ у тім, що штаби російської армії показували лінію бойового зіткнення. Це підтверджують карти, які є у вільному доступі. Їх захопили наші бійці під час проведення цієї операції. Вони малювали свою лінію оборони на 10 – 20 кілометрів на різних ділянках західніше.

Це призвело до того, що колони російської армії, які займалися поповненням, логістичними маршрутами, думаючи, що фронт насправді далеко, дуже швидко потрапили під удари наших FPV-дронів і нашої артилерії. Були розбиті мінімум дві колони на напрямку, які мали стабілізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ми скористалися цим моментом,

– пояснив експерт.

За його словами, не варто вважати, що це початок великого контрнаступу. Це тактичні контрнаступальні дії. Однак вони вкрай важливі. Російська пропаганда розповідає, що українська армія буде розбита. Ворог хоче окупувати всю Донеччину влітку 2026 року. Однак ЗСУ можуть здійснювати контрнаступальні дії.

Найголовніше те, чого ми не мали два роки тому – українська армія має певні резерви, які застосовує в тій чи іншій операції. Два роки тому росіяни могли собі дозволити наступ по всій ширині фронту. Розв’язати цю ситуацію без резервів нам було дуже складно,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Зараз росіяни зосередилися на двох напрямках. Це Покровсько-Мирноградський та Запоріжжя. Їхній задум – це насамперед окупація всієї Донеччини. На Запоріжжі – максимально захистити свої логістичні маршрути з Кримом. Дніпропетровщина мала бути так званою буферною зоною, яка відділяла б окуповані Росією території.

Тому це ціла низка факторів. Це вдало спланована операція, яка дала такий дуже результат – 400 квадратних кілометрів деокупації, з них 285 – за минулий місяць. Темпи окупації ворога минулого місяця склали 126 квадратні кілометри. Відповідно темпи деокупації вперше з 2023 року перевершили темпи окупації російськими військами,

– додав Жмайло.

