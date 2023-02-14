НАТО розробляє план на випадок участі у кількох конфліктах одночасно, – Bloomberg

На сьогодні НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі країн у кількох конфліктах одночасно. Згідно зі статтею 5, союзники повинні захищати один одного.

Так, на зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн НАТО підпишуть нові політичні інструкції. Вони встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

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Що відомо про план НАТО

Як розповів один з високопоставлених чиновників НАТО, союзникам запропонують спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони. Серед них – більше протиповітряної та протиракетної оборони.

Також підкреслять потребу в більших інвестиціях у цифрову модернізацію та необхідність комплексного використання даних, зібраних від сил.

Після ухвалення відповідних вказівок військове командування НАТО протягом наступних місяців детально окреслить вимоги до кожного союзника.

Окрім цього, країни НАТО хочуть більше витрачати на оборону після вторгнення Росії в Україну. Однак більшість країн, зокрема Люксембург, Канада та Італія, все ще намагаються дотримуватися старих настанов.

Міністри оборони країн НАТО обговорять збільшення допомоги Україні

Міністри оборони країн НАТО 14 та 15 лютого зустрінуться для обговорення нової допомоги Україні. Генсек Альянсу наголосив на її важливості для нашої держави.

Генсек НАТО заявив, що Україна повинна отримувати боєприпаси, пальне та запчастини до військової техніки якомога швидше, щоб Росія не перехопила ініціативу на полі бою.

До речі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, бо російські загарбники вже розпочали новий наступ на Донбасі.