Кремль стал выдвигать новые требования к США, и есть риски того, что Запад на них согласится, хотя бы отчасти. За минувшую неделю произошло сразу несколько знаковых встреч и саммитов, на которых коллективный Запад и Украина искали пути решения кризиса, который спровоцировала Россия.

До теми Все вирішить 2022 рік: чи залежатиме мир в Україні від Заходу та мрій Путіна

Напомню, и в США, и в НАТО, и в Украине до сих пор не отвергают вероятности нового нападения Путина на Украину. Даже несмотря на то, что после переговоров Путина и Байдена, могло показаться, что цикл эскалаций переходит в цикл диалогов.

Смотрите WTF за 17 декабря на 24 канале: видео

В НАТО не ответили Зеленскому

За эту неделю в НАТО все же сдержали обещание и прямо заявили, что Украину ждут в Альянсе несмотря на агрессивные возражения со стороны Кремля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил Зеленскому тезис о том, что Альянс остается с Украиной, и ультиматумов России он не принимает.



Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не покинет Украину / Фото Getty Images

Хотя, с другой стороны, НАТО так и не ответило на главный вопрос Зеленского – готов ли Альянс наконец-то разблокировать поставки летального оружия в Украину. Этот момент так и остается под сомнением и пока оружие нам готовы давать лишь США, Великобритания и Турция.

Почему риторика Кремля становится более жестокой

Даже такая позиция НАТО и отвержение ультиматума Путина делает позицию Кремля еще более воинственной. Ведь теперь к требованиям гарантий безопасности, Россия выдвигает и угрозы, причем не только против Украины, но и Североатлантического альянса в целом.

Путин увидел шанс перекроить карту и расставить все точки в вопросе разделении сфер влияния. Мол, спустя 30 лет после развала СССР, Россия оказалась не самой передовой державой, где НАТО, в больной логике Путина, пытается отобрать у России последние страны, где еще вчера она имела влияние. Потому риторика Кремля ужесточается.

Читайте також Путін в сказі: "провінції" Москви хочуть вступ у НАТО

Яркий пример – это недавнее заявления замглавы российского МИДа Сергея Рабякова, который прямым текстом говорит: "Если шантаж не сработает, Россия готова добиваться своего войной".

Двусмысленность и неопределенность

Каким же будет ответ Запада на такие выпады, тоже пока до конца непонятно. С одной стороны, Киев услышал достаточно четкую позицию США и ЕС по поводу их ответа, если Россия снова вторгнется в Украину. Это невиданные до сегодня санкции против Кремля. Об этом накануне снова напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в интервью каналу CNBC заявил, что прямо сейчас продолжается наработка тех самых санкций. Самая ядерная из них – это отключение России от платежной системы SWIFT.

До речі Кримська платформа і переговори з Байденом: Кулеба назвав перемоги дипломатії в 2021 році

Эта самая двусмысленность и неопределенность, может быть как тактической уловкой для того, чтобы держать противника в неведении, так и следствием тектонических разногласий внутри самого ЕС. Например, новое правительство Германии, так и не ответило прямо – какая судьба ждет "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину.

Запад может договариваться с Путиным

В пользу последнего тезиса говорит и тот факт, что США до сих пор подталкивают ЕС к готовности ввести санкции против энергетического сектора РФ. По данным издания Bloomberg, обсуждения этого пакета санкций длиться до сих пор, и далеко не все в ЕС к такому шагу готовы.

Именно диалог для ЕС является более приемлемым в разрешении кризиса, который спровоцировал Кремль. Это несет некоторые риски для Украины в том, что Запад попытается договориться с Путиным и сойтись где-то посередине. От того и такие нереалистичные требования выставляет Путин.

Какие требования выдвинула Россия

Сегодня МИД РФ уже прямо озвучил конкретные требования обеспечения своей безопасности к США и НАТО. Это 2 разных проекта соглашения, которые Кремль хотел бы подписать с Западом.

Проект соглашения с США содержит такие пункты:

Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом;

США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, и не развивать с ними военное сотрудничество (здесь понятно, что речь идет, в первую очередь об Украине);

США должны отказаться от идеи развертывания ядерного оружия за рубежом;

стороны обязуются отказаться от совместных с другими странами военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.

Почему требования Кремля нереальны

Если всё это свести к одной фразе, то звучит она так: США обязуются полностью уйти из Украины и других постсоветских стран, прекратить поставки оружия и даже военное сотрудничество с Украиной. Вот это уже нереально сделать.

Ранее Украина и США подписали Хартию стратегического сотрудничества и еще целый ряд документов об оборонном сотрудничестве. Теперь Кремль требует все эти документы разорвать и выбросить в урну.

К НАТО также у России есть специфические требования. Первое из них – исключение дальнейшего расширения и присоединения к альянсу Украины. Кроме того, Кремль начал борзеть и уже требует от НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Тревожный сигнал

Это значит, что вся та активность кораблей и бомбардировщиков НАТО в Черном море, например, должна закончится, и Альянс должен навсегда уйти из региона. Также Кремль требует от НАТО перестать называть Россию врагом и агрессором, а все дальнейшие споры решать мирным путем.

Теперь у меня интересный и риторический вопрос: "Если НАТО прекратит расширение, откажется от Украины и полностью свернет всю свою деятельность в регионе, Россия просто отступит? Кто-то верит в то, что Кремль не воспользуется этим положением?".

К счастью, это прекрасно понимают в НАТО, а потому мы и слышим заявления Столтенберга о том, что плевать он хотел на ультиматумы Кремля.

Здесь есть тревожный сигнал, говорящий о том, что до конца эти идеи не отвергают. Накануне в Киеве, Москве и Брюсселе с официальным визитом побывала помощница госсекретаря США Карен Донфрид. В каждой из столиц обсуждалось видение выхода из кризиса – Украина представила свой сценарий завершения войны на Донбассе и того как заставить Кремль прекратить провокации.



Карен Донфрид и Дмитрий Кулеба / Фото Getty Images

Запад таки хочет искать компромисс

Москва, в свою очередь, передала Донфрид те самые требования, которые есть выше. После этого Донфрид поехала в Брюссель, где с партнерами по НАТО обсудила как же выходить из тупика, опираясь на услышанное в Киеве и Москве. Теперь Карен Донфрид призывает после целого ряда встреч и обсуждений к диалогу и дипломатическому пути решения.

Меня лично настораживает тот факт, что ультиматумы Путина обсуждают в принципе! Ведь они настолько абсурдны, что не хватает в них только одной строчки – США обязуются признать, что СССР не развалился, а существует до сих пор.

Конечно, я не верю в то, что всё это будет безапелляционно выполнено Западом. Но, как я уже говорил, я боюсь, что Запад сойдется с Россией где-то посередине. Обещание санкций после нападения, а не до него, говорит о том, что Запад, похоже, настроен искать этот самый компромисс с Путиным.

Путин стремится разделить сферы влияния

У меня есть ощущение, что Путину не нужна новая война с Украиной, для него настоящей победой станет подписание нового грандиозного соглашения с Байденом о переделе сфер влияния. Хотя, смотря на реакцию Запада, который не спешит вестись на все угрозы Путина и войну отвергать, к сожалению, не приходится.

Сегодня Путин по-чеховски повесил на стену ружье. Выстрелит ли оно во втором акте, или же его спрячут в чулан напрямую зависит от того готов ли Запад отстаивать свою позицию в защиту Украины, или же готов пойти на уступки ради мнимого мира.