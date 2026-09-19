"Втратять більше, ніж здобудуть": у НАТО з погрозою звернулися до Росії

НАТО готове до різних провокацій з боку Росії. Союзники змусять ворога пошкодувати за розпочату агресію.

Таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на щорічній зустрічі керівників Альянсу.

Яке попередження НАТО надіслало Росії?

Італійський адмірал Драгоне наголосив на високому рівні підготовки Альянсу до можливих загроз та гібридних активностей у регіоні.

Він підкреслив, що розроблений оборонний документ охоплює найширший спектр можливих сценаріїв – від локального втручання до повномасштабних операцій.

У нас є 4 тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування 5-ї статті,

– зазначив Драгоне.

За словами воєначальника, оборонне планування передбачає чітку координацію сил та миттєве розгортання військових контингентів у разі загострення ситуації на кордонах.

Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові,

– запевнив адмірал.

Він також додав, що потенційний ворог у разі початку військової операції зазнає невиправних втрат. Саме розуміння ціни можливого конфлікту є основою нинішньої оборонної стратегії.

У разі нападу можу сказати, що сьогодні вони мають набагато більше втратити, ніж здобути, це точно. Саме це і є стримування,

– наголосив голова Військового комітету НАТО.

Нагадаємо, що західні розвідки та європейські посадовці вважають, що Росія може готувати нову ескалацію після великих втрат у війні проти України.

У разі нової мобілізації Кремль може перекинути додаткові війська ближче до кордонів НАТО.