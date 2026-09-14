Європейські сили НАТО здатні знищити 50% російських НПЗ без допомоги США, – Сікорський

Європейська авіація НАТО у разі прямої агресії Росії здатна самостійно вивести з ладу половину російських нафтопереробних заводів. Завдяки суттєвій перевазі в повітрі Альянс зробить це значно швидше, ніж це роблять українські сили безпілотниками.

Про відповідну оцінку оборонних спроможностей повідомив у мережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Свої висновки дипломат озвучив після завершення офіційного візиту до України.

Що сказав Сікорський про можливості Євросоюзу?

За словами очільника польського зовнішньополітичного відомства, ключовим фактором є беззаперечна перевага західної авіації в повітрі. Це дозволить європейським союзникам завдавати нищівних ударів по об'єктах російської нафтопереробної інфраструктури без залучення військових сил США.

У разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація європейської частини НАТО змогла б, навіть без участі США, знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж Україна,

– наголосив глава польського МЗС.

Ситуація в енергетичному секторі агресора вже ускладнюється через регулярні удари по критичних об'єктах. За даними Міжнародного енергетичного агентства, прогноз з переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців знизився до 4 мільйонів барелів на добу, що приблизно на 30% нижче за довоєнний рівень.

Аналітики агентства підкреслюють, що відновлення пошкоджених об'єктів на російських заводах відбувається лише фрагментарно. Систематичний вплив атак та затримки в ремонті поступово виснажують усю систему переробки нафти в Росії.

Заяви польського урядовця викликали бурхливу реакцію в Москві. Представниця російського МЗС Марія Захарова назвала оцінку переваги НАТО в повітрі "русофобією", спотворивши слова політика так, ніби той говорив про швидку перемогу самої Польщі, хоча Сікорський підкреслював потенціал усього Альянсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі нападу Росії Польща могла б досить швидко завдати їй серйозної поразки. За його словами, польські сили мають перевагу над Росією у повітряній силі.

Сікорський також зазначив, що Польща могла б значно швидше завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, ніж це зараз робить Україна.