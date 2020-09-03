Національний банк очікує, що місія МВФ вже найближчим часом прибуде в Україну. Гроші від фонду мали б надійти на кінця 2020 року.

Глава НБУ Кирило Шевченко 3 вересня розповів на пресбрифінгу в Києві про плани та очікування Нацбанку від МВФ. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Основним припущенням нашого прогнозу є подальша співпраця з МВФ. (...) Ми чекаємо найближчим часом на місію МВФ і плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ,

– сказав Шевченко.

На що підуть гроші від МВФ

Голова МВФ повідомив, що гроші підуть на фінансування протиепідемічних заходів.

"Також вони підуть на фінансування інфраструктурних проєктів, які пожвавлять усе ще слабку інвестиційну активність", – зазначив Шевченко.

Що відомо про гроші МВФ для України: