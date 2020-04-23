Нацбанк погіршив прогнози щодо ВВП та інфляції в Україні: деталі

НБУ погіршив оцінку динаміки реального зростання валового внутрішнього продукту України на 2020 рік з 3,5% зростання до 5% падіння. Нацбанк також пошіршив прогноз інфляції з 4,8% до 6% і підтвердив його на рівні 5% на 2021 – 2022 роки.

Водночас Нацбанк поліпшив очікування зростання ВВП в 2021 році з 4% до 4,3 %, мовиться на сайті НБУ.

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Про ВВП

У Національному банку наголошують, що негативний вплив пандемії на українську економіку буде відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантин вже зменшив ділову активність, споживання і зайнятість населення. Окрім того, скорочення глобального попиту також обмежує можливості експорту країни.

НБУ уточнює, що його новий прогноз номінального ВВП на цей рік становить 3,97 трильйонів гривень, а було 4,29 трильйонів гривень. На наступний 2022 рік – 4,36 трильйонів гривень, а було 4,68 трильйонів гривень при інфляції відповідно 6% (4,8%) і 5% (5%).

Важливо! Кабмін прогнозує зниження ВВП України в цьому році на 4,8%, тоді як Міжнародний валютний фонд – на 7,7% в 2020 році з подальшим відновленням на 3,6% в 2021 році.

Що прогнозують

Поступова відміна карантину призведе до відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року.

На це впливатиме:

м'яка фіскальна і монетарна політика;

збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи;

заходи Національного банку з підтримки банківської системи.

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Про інфляцію

Нацбанк запевняє, що інфляція помірно прискориться в подальші місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Утримувати її на такому рівні допоможе:

виважена монетарна політика Національного банку;

стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності.

Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, тож це завадить зростанню інфляції вище за цільовий рівень у поточному році.

Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії. Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться насамперед внаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.

Важливо! Уряд України на 2020 рік підвищив прогноз інфляції з 5,5% до 11,6%, тоді як МВФ очікує її на рівні 4,5% зі зростанням до 7,2% у наступному році.

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Що відомо про світову кризу через коронавірус? Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років. Осередком нової економічної кризи може стати Італія. Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.



Загалом МВФ прогнозує таке падіння:

– економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;

– ВВП Євросоюзу – на 7,1%;

– ​економіка України – на 7,7%;

– економіка Росії – на 5,5%.