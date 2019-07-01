Нацбанк визнав системно важливими 14 українських банків: список
Раніше системно важливими вважалися всього три українські банки: "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Укрексімбанк". Проте НБУ змінив підходи до визначення установ, банкрутство та ліквідація яких неможлива.
Про оновлений список системно важливих банків України повідомляє прес-служба Нацбанку.
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Що таке системно важливий банк? Банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. Потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.
Які банки тепер вважають системно важливими:
- "Приватбанк";
- "Ощадбанк";
- "Укрексімбанк";
- "Укргазбанк";
- "Альфа-банк";
- "Укрсоцбанк";
- "Райффайзен Банк Аваль";
- "ПУМБ";
- "Укрсиббанк";
- "Таскомбанк";
- "Універсал банк";
- "Кредобанк";
- "ОТП банк";
- "Південний".
Водночас, статус "системно важливого" жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки, окрім державних, не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації.