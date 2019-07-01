Нацбанк визнав системно важливими 14 українських банків: список

Раніше системно важливими вважалися всього три українські банки: "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Укрексімбанк". Проте НБУ змінив підходи до визначення установ, банкрутство та ліквідація яких неможлива.

Про оновлений список системно важливих банків України повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Що таке системно важливий банк? Банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. Потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.

Які банки тепер вважають системно важливими:

"Приватбанк"; "Ощадбанк"; "Укрексімбанк"; "Укргазбанк"; "Альфа-банк"; "Укрсоцбанк"; "Райффайзен Банк Аваль"; "ПУМБ"; "Укрсиббанк"; "Таскомбанк"; "Універсал банк"; "Кредобанк"; "ОТП банк"; "Південний".

Водночас, статус "системно важливого" жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки, окрім державних, не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації.