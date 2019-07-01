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      Нацбанк визнав системно важливими 14 українських банків: список

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      Нацбанк
      Нацбанк / 24 канал

      Раніше системно важливими вважалися всього три українські банки: "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Укрексімбанк". Проте НБУ змінив підходи до визначення установ, банкрутство та ліквідація яких неможлива.

      Про оновлений список системно важливих банків України повідомляє прес-служба Нацбанку.

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      Що таке системно важливий банк? Банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. Потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.

      Які банки тепер вважають системно важливими:

      1. "Приватбанк";
      2. "Ощадбанк";
      3. "Укрексімбанк";
      4. "Укргазбанк";
      5. "Альфа-банк";
      6. "Укрсоцбанк";
      7. "Райффайзен Банк Аваль";
      8. "ПУМБ";
      9. "Укрсиббанк";
      10. "Таскомбанк";
      11. "Універсал банк";
      12. "Кредобанк";
      13. "ОТП банк";
      14. "Південний".

      Водночас, статус "системно важливого" жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки, окрім державних, не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Ощадбанк Приватбанк
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