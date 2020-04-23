Нацбанк знизив облікову ставку до 8%: що це означає
Національний банк України вирішив знизити облікову ставку на 2%. З 24 квітня вона становитиме 8% річних.
Нацбанк продовжує пом'якшувати монетарну політику, щоб підтримати економічне зростання в Україні. Про це повідомили у фейсбуці НБУ.
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Національний банк з 24 квітня знижує облікову ставку до 8%,–
йдеться у повідомленні.
До слова, на кінець 2020 року прогноз показника зберегли на рівні 7%.
Попередній раз правління НБУ знизило облікову ставку 31 січня 2020 року – з 13,5% до 11% річних.
Зверніть увагу! Починаючи з 2001 року, мінімальна облікова ставка в Україні становила 6,5% (серпень 2013 року – квітень 2014 року), максимальна – 30% (березень – серпень 2015 року).
Що таке облікова ставка? Це один з основних індикаторів економіки. Є відсотком, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати гроші клієнтам. Облікова ставка – це один з ключових інструментів управління інфляцією.
Підвищуючи облікову ставку Нацбанк збільшує вартість кредитів та депозитів, чим стимулює більше грошей заощаджувати. Зниження облікової ставки має зворотний ефект та стимулює людей більше грошей витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.
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