У Нацбанку розповіли, як бути з обміном пошкоджених іноземних банкнот під час війни

Українці можуть принести пошкоджені іноземні банкноти у банки та отримати за них відшкодування. У Нацбанку розповіли усі деталі такої операції.

Зауважте, що Нацбанк не здійснює будь-яких валютно-обмінних операцій для фізичних осіб. Тож обміняти іноземні банкноти там не можна.

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За пошкоджені іноземні банкноти можна отримати відшкодування

Українські банки приймають на інкасо іноземні банкноти, які в процесі обігу значно зносились або мають пошкодження. Умови операції визначаються самими фінустановами разом із банком-кореспондентом.

Тобто банк відправляє іноземному банку-кореспонденту значно зношені банкноти іноземної валюти для отримання від нього відшкодування за ці банкноти,

– розповіли у Нацбанку.

Банки мають право встановлювати самостійно терміни виплати відшкодування клієнтам. Виплата може відбуватися безпосередньо після приймання банкнот або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента.

Банки приймають банкноти з наступними пошкодженнями:

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, хімікатів або з ознаками гниття);

розірвані чи розрізані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту – видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту тощо;

зі зміненим первісним кольором паперу чи зображень;

з локальними забрудненнями, зокрема видимими в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, зокрема з тими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

з явними друкарськими недоліками.

Працівник каси самостійно визначає ступінь зношеності іноземних банкнот. Він керується вимогами обміну, перелік яких зазначений в договорі українського банку із банком-кореспондентом. Зауважте, що фінустанови стягують комісію за здійснення обміну зношеної чи пошкодженої іноземної банкноти, згідно зі встановленими ними тарифами.

Банкноти перевіряють на ознаки підроблення

Процедура обміну валюти, прийнятої на інкасо, може тривати довго. Її термін відрізняється у різних установах, тому точний час слід уточнювати безпосередньо у працівника каси

Під час операцій з іноземною валютою є певні ризики. Вони зумовлені тим, що умови обміну пошкоджених банкнот визначаються, зокрема, договором фінустанови з іноземним банком-кореспондентом. Окрім цього, якщо касир сумнівається у справжності банкноти, її вилучають та скеровують на дослідження до Нацбанку. Його проводять безкоштовно.

Люди, які хотіли обміняти такі банкноти, повинні заповнити відповідну заяву. Якщо гроші виявилися справжніми, їх повертають банку. Він повинен віддати їх власнику, який може за бажанням обміняти цю валюту чи віддати на інкасо.

Своєю чергою, підроблені гроші вилучають без відшкодування їхньої вартості. Після цього банк передає усю інформацію правоохоронцям для проведення розслідування.

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Під час воєнного стану українським фінустановам заборонено здійснювати будь-які валютні операції з російськими чи білоруськими рублями.