Нацгвардія показала потужні кадри з тренувань своїх водолазів: фото, відео

14 липня 2021 , 10:53
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Джерело:

фейсбук-сторінка Нацгвардії

Водолази Нацгвардії пройшли масштабні навчання в Чорному морі за участі військової авіації. Вони відбувалися на території Тендрівської коси.

Промовисті кадри з тренувань оприлюднили у фейсбуці. У відповідній публікації зазначили, що адреналін у відео – зашкалює.

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"Після такого спекотного дня, як сьогодні (13 липня – 24 канал), дивитись відео з навчань водолазів Нацгвардії на Тендрівській косі вдвічі приємніше", – мовиться у дописі.

Зазначимо, що окрім водолазів Нацгвардії, у навчаннях взяли участь й бойові плавці військово-морських сил, сил спеціальних операцій ЗСУ та Держприкордонслужби.

Тренування водолазів у Чорному морі: дивіться відео Нацгвардії

Подробиці про тренування

  • Бойові плавці тренувались, зокрема, орієнтуватися за сигналами, буксирувати групу водолазів, вести вогонь під водою зі спеціальної підводної зброї та знешкоджувати ворога.
  • Крім цього, вони відпрацювали "захоплення" морського судна з допомогою спеціального обладнання, десантування плавців із плавзасобів та повітряного судна, підняття на штурмовому ходу.

Тренування водолазів у Чорному морі / Фото Нацгвардії

 

Автор: Ірина Буртик