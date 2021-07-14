Нацгвардія показала потужні кадри з тренувань своїх водолазів: фото, відео

Водолази Нацгвардії пройшли масштабні навчання в Чорному морі за участі військової авіації. Вони відбувалися на території Тендрівської коси.

Промовисті кадри з тренувань оприлюднили у фейсбуці. У відповідній публікації зазначили, що адреналін у відео – зашкалює.

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"Після такого спекотного дня, як сьогодні (13 липня – 24 канал), дивитись відео з навчань водолазів Нацгвардії на Тендрівській косі вдвічі приємніше", – мовиться у дописі.

Зазначимо, що окрім водолазів Нацгвардії, у навчаннях взяли участь й бойові плавці військово-морських сил, сил спеціальних операцій ЗСУ та Держприкордонслужби.

Тренування водолазів у Чорному морі: дивіться відео Нацгвардії

Подробиці про тренування

Бойові плавці тренувались, зокрема, орієнтуватися за сигналами, буксирувати групу водолазів, вести вогонь під водою зі спеціальної підводної зброї та знешкоджувати ворога.

Крім цього, вони відпрацювали "захоплення" морського судна з допомогою спеціального обладнання, десантування плавців із плавзасобів та повітряного судна, підняття на штурмовому ходу.

Тренування водолазів у Чорному морі / Фото Нацгвардії