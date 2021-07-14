Нацгвардія показала потужні кадри з тренувань своїх водолазів: фото, відео
Джерело:фейсбук-сторінка Нацгвардії
Водолази Нацгвардії пройшли масштабні навчання в Чорному морі за участі військової авіації. Вони відбувалися на території Тендрівської коси.
Промовисті кадри з тренувань оприлюднили у фейсбуці. У відповідній публікації зазначили, що адреналін у відео – зашкалює.
Раніше Для бойових завдань: Нацгвардії передали сучасний вертоліт Airbus – фото, відео
"Після такого спекотного дня, як сьогодні (13 липня – 24 канал), дивитись відео з навчань водолазів Нацгвардії на Тендрівській косі вдвічі приємніше", – мовиться у дописі.
Зазначимо, що окрім водолазів Нацгвардії, у навчаннях взяли участь й бойові плавці військово-морських сил, сил спеціальних операцій ЗСУ та Держприкордонслужби.
Тренування водолазів у Чорному морі: дивіться відео Нацгвардії
Подробиці про тренування
- Бойові плавці тренувались, зокрема, орієнтуватися за сигналами, буксирувати групу водолазів, вести вогонь під водою зі спеціальної підводної зброї та знешкоджувати ворога.
- Крім цього, вони відпрацювали "захоплення" морського судна з допомогою спеціального обладнання, десантування плавців із плавзасобів та повітряного судна, підняття на штурмовому ходу.
Тренування водолазів у Чорному морі / Фото Нацгвардії