Нацгвардієць розповів, як із рекордної відстані знешкодив ворожого снайпера

Військовий з Миколаєва розповів, як отримав наказ ліквідувати ворога, дистанція до якого від бійця була орієнтовно 1 тисяча метрів.

Ворог перебував неподалік передових позицій українських захисників, гвардієць успішно знешкодив його попри значну відстань та складність.

Увага Гвардійський кулеметник ліквідував російського снайпера з відстані у понад кілометр

Військовий розповів, що вдалось це йому, зокрема, завдяки спільній роботі з коригувальником. Згодом виявилось, що вбитий ворог уже кілька днів обстрілював позицію ЗСУ.

Я працював спільно з коригувальником за допомогою оптики. Зробивши декілька черг, ворог був ліквідований. Через деякий час розвідка підтвердила ліквідацію та доповіла, що це був ворожий снайпер, який кілька днів не давав спокою нашим бійцям,

– розповів нацгвардієць.

Далі герой розповів, що налаштований героїчно і не дасть ворогу шансу захопити його рідне місто.

Відступати, а тим більше пускати в рідне місто окупантів я не збираюся! І всі мої бойові побратими налаштовані так само. Ми не пробачимо сльози та біль наших жінок, дітей, сотні загиблих і скалічених мирних жителів,

– додав захисник.

Нацгвардієць розповів, як йому вдалось знешкодити ворога з дистанції 1000 метрів – відео