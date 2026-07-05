На могилах утворилися провалля: Національне військове кладовище знову потрапило у скандал

Після зливи 3 липня на території будівництва Національного військового меморіального кладовища утворилися масштабні руйнування. Асфальт провалився, насипні дороги розмило, ґрунт зійшов потоками води.

Ба більше, значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) у Facebook.

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Що сталося з Національним військово-меморіальним кладовищем?

Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища,

– наголосили у центрі.

Там розповіли, що після зливи територію кладовища поспіхом закрили, аби приховати провалля на могилах, які робочі намагалися терміново засипати.

У якому стані кладовище після зливи: дивіться відео

У КЕКЦ зауважили, що це вже важко назвати "звичайним просіданням могил". На фото видно, що ґрунт не просто осів – його розмила вода. Найбільші проблеми виникли саме там, де фахівці раніше попереджали про поганий водовідвід і дренаж.

Судячи з кадрів, інфраструктура не витримала першої сильної негоди. Потоки води із зони будівництва та поховань стікають у бік Віти-Поштової.

Представники центру зауважили, що на кладовищі зараз кілька сотень поховань. Проблема стане ще масштабнішою, коли їхня кількість зросте до 150 тисяч.

Що ви робитимете з водою, провалами, вимитим ґрунтом і потоками, які йдуть у бік сіл? Вам не болить за загиблих Героїв? А за живих людей, які можуть отримати наслідки ваших рішень, – теж ні?,

– йдеться у дописі центру.

Наслідки зливи для НВМК: дивіться відео

Що відомо про скандал навколо Національного військово-меморіального кладовища?

Ще у 2024 році місцеві жителі Мархалівки попереджали, що будівництво Національного військового меморіального кладовища може вплинути на ґрунтові води. Оскільки село користується криницями, люди боялися забруднення води та її зникнення через вирубку лісу.

У держпідприємстві тоді запевняли, що поховання облаштують лише на ділянках без ризику підтоплення, а проблему відведення води вирішить дренажна система. Водночас екологи та місцеві жителі сумнівалися в її ефективності й попереджали про можливе підтоплення та просідання ґрунту.

29 серпня 2026 року кладовище офіційно відкрили за участі президента Володимира Зеленського. Тут уже підготували близько 6 тисяч місць для поховань, а в майбутньому комплекс розрахований на 120 – 130 тисяч. На території також будують два колумбарії, дороги та парковки.

Будівництво меморіалу супроводжувалося протестами. Активісти та місцеві жителі виступали проти вирубки лісу й заявляли про можливі екологічні ризики.