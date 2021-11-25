Національний перевізник з 2022 року почне польоти за 16 напрямками, більшість – міжнародні

Новий перевізник Українські національні авіалінії у 2022 році почне здійснювати рейси у 16 напрямках. Після цього у 2023 році планують запустити ще 8.

У бюджет нового перевізника на 2022 рік заклали 96 мільйонів євро. Про це розповів консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Партіс Фазьє.

Зверніть увагу Українські національні авіалінії: Зеленський анонсував створення авіаперевізника

Плани щодо кількості напрямків

У 2022 році Українські національні авіалінії почнуть польоти у 2 напрямках в межах України. У перспективі – відкриття 8 напрямків.

Польоти на внутрішніх рейсах ми розпочнемо у 2022 році з двох напрямків. Потім 2023 року ми відкриємо вже 8 напрямків. До 2026 року внутрішні рейси покриватимуть 8 напрямків та 7 000 перельотів на рік,

– заявив Фазьє.

Водночас новий авіаперевізник уже з наступного року здійснюватиме рейси у 14 напрямках. До 2026 року сумарно планують збільшити кількість міжнародних напрямків до 37, за якими здійснюватимуть до 15 000 рейсів на рік.

Крім того, новий авіаперевізник планує перельоти і на далекомагістральних напрямках. У 2022 році буде 1 такий напрямок. До 2026 таких може бути 5. У перспективі, Українські національні авіалінії мають здійснювати 2 100 таких рейсів. Серед запланованих напрямків – Північна Америка.

До 2026 року в компанії розраховують мати до 20 літаків. Також у повітряному флоті перевізника після проходження сертифікації будуть 3 типи суден з різною місткістю пасажирів. Серед них джети для далекомагістральних рейсів на 300 – 330 пасажирів.

Українські національні авіалінії: головне