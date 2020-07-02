Нацкомфінпослуг більше не існує: указ президента
Президент Володимир Зеленський припинив діяльність Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Указ набрав чинності з часу оприлюднення.
Комісія з ліквідації працюватиме три місяці
Указ про ліквідацію Нацкомфінпослуг Зеленський підписав 30 червня 2020 року. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОПУ.
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Також глава держави доручив створити комісію з ліквідації, її очолила керівниця апарату Нацкомфінпослуг Тетяна Галабудська. Про результати своєї роботи вона повинна відзвітуватись за три місяці.
З об'єктами, якими управляла Нацкомісія, розбиратиметься уряд.
З об'єктами, якими управляла Нацкомісія, розбиратиметься уряд.
Чим займалась Нацкомфінпослуг
- Це державний колегіальний орган, який був підпорядкований безпосередньо президенту, а також звітувався Верховній Раді.
- Нацкомісія створена у 2011 році.
- Діяльність:
– видача ліцензій на здійснення фінансової діяльності;
– ведення Державного реєстру фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.
Хто тепер виконує функції Нацкомфінпослуг
- З 1 липня регулюванням ринків небанківських фінансових послуг займається НБУ.
- Таким чином, саме Нацбанк став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг.
- Закон, що це регулює, так званий закон "про спліт" президент Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року.