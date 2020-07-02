Президент Володимир Зеленський припинив діяльність Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Указ набрав чинності з часу оприлюднення.

Комісія з ліквідації працюватиме три місяці

Указ про ліквідацію Нацкомфінпослуг Зеленський підписав 30 червня 2020 року. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОПУ.

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Також глава держави доручив створити комісію з ліквідації, її очолила керівниця апарату Нацкомфінпослуг Тетяна Галабудська. Про результати своєї роботи вона повинна відзвітуватись за три місяці.



З об'єктами, якими управляла Нацкомісія, розбиратиметься уряд.

Чим займалась Нацкомфінпослуг

Це державний колегіальний орган, який був підпорядкований безпосередньо президенту, а також звітувався Верховній Раді.

Нацкомісія створена у 2011 році.

Діяльність:

– видача ліцензій на здійснення фінансової діяльності;

– ведення Державного реєстру фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.

Хто тепер виконує функції Нацкомфінпослуг