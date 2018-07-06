20:37
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Нацкомісія з енергетики звинуватила постачальника газу в Києві в незаконних сумах у квитанціях

399 Читать новость на русском
Постачальників газу у Києві звинуватили у виставленні до оплати незаконних сум
Постачальників газу у Києві звинуватили у виставленні до оплати незаконних сум / Фото з відкритих джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг звертає увагу постачальників природного газу на незаконність виставлення побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються не передбачені чинним законодавством донарахування.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Читайте також: Підприємці скаржаться на високі ціни при зміні лічильників: АМКУ проведе перевірку

Зазначається, що з "публічних джерел" Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, стало відомо, що у червні 2018 року ДП "КиївГазЕнерджи" було висунуто вимогу до побутових споживачів природного газу про необхідність компенсації збитків в межах суми, стягненої ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з ДП "КиївГазЕнерджи" у зв’язку з несвоєчасними розрахунками в період з 01.07.2015 по 31.12.2015, та розіслано відповідні рахунки споживачам.

Боргові зобов’язання постачальника перед власником природного газу не повинні перекладатися на побутових споживачів природного газу та повідомляємо про неправомірність такої вимоги ДП "КиївГазЕнерджи",
– зауважили у НКРЕКП.

Також регулятор звернув увагу постачальників природного газу на необхідність утримання від незаконних дій, пов’язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються не передбачені діючим законодавством донарахування.

Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сьогодні, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 407
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 644
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 969
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 362
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 152
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук