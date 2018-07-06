Нацкомісія з енергетики звинуватила постачальника газу в Києві в незаконних сумах у квитанціях

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг звертає увагу постачальників природного газу на незаконність виставлення побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються не передбачені чинним законодавством донарахування.

Про це повідомляє НКРЕКП.

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Зазначається, що з "публічних джерел" Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, стало відомо, що у червні 2018 року ДП "КиївГазЕнерджи" було висунуто вимогу до побутових споживачів природного газу про необхідність компенсації збитків в межах суми, стягненої ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з ДП "КиївГазЕнерджи" у зв’язку з несвоєчасними розрахунками в період з 01.07.2015 по 31.12.2015, та розіслано відповідні рахунки споживачам.

Боргові зобов’язання постачальника перед власником природного газу не повинні перекладатися на побутових споживачів природного газу та повідомляємо про неправомірність такої вимоги ДП "КиївГазЕнерджи",

– зауважили у НКРЕКП.

Також регулятор звернув увагу постачальників природного газу на необхідність утримання від незаконних дій, пов’язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються не передбачені діючим законодавством донарахування.