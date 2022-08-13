Акаунт дівчини, яка "кликала росіян у Рівне", фейковий: зловмисники викрали дані українки

12 серпня в мережі з'явилися заклики до росії прийти у Рівне. Вони були нібито від імені 16-річної жительки Сарненського району Рівненщини.

Акаунт дівчини, яка "кликала росію у Рівне", виявився фейковим

Як виявилося, це чергові злочинні дії російської пропаганди. Акаунт дівчини – фейковий, але зловмисники використали її реальні дані. Про це повідомили у Нацполіції.

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12 серпня в одному із пабліків у Telegram виявили сторінку дівчини, яка висловлювалася на підтримку дій росії. Знімки екрана з цим дописом ширили користувачі різних соціальних мереж, обурюючись таким вчинкам юної українки.

Згодом поліцейські встановили, що на сторінці вказані анкетні дані нібито 16-річної жительки Сарненського району.

Дівчина пояснила, що у месенджері Telegram приєдналася до проросійського каналу, де почала публічно критикувати дії російської армії. Після цього один із підписників каналу заблокував її профіль,

— розповіла речниця Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька.

Крім того, зловмисник використав дані неповнолітньої та створив нові сторінки у різних месенджерах. Він почав нібито від її імені висловлюватися на підтримку російської агресії.

Вона додала, що кіберполіцейські спільно зі співробітниками УСБУ з дозволу та у присутності батьків дівчини перевірили вказану інформацію, зокрема, мобільний телефон та ноутбук. У результаті – інформація про підтримку російської агресії не підтвердилася, а усі фейкові сторінки були заблоковані.

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