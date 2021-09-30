У Нацполіції пояснили, як відбуватиметься перевірка COVID-сертифікатів

Поліція перевірятиме наявність та достовірність сертифікатів вакцинації. Водночас цей орган є не єдиним, який уповноважений це контролювати.

Для цього є Держспоживслужба та органи місцевого самоврядування. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця голови Національної поліції України Мар'яна Рева.

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Як відбуватиметься перевірка

За її словами, поліція безумовно братиме участь у відповідних рейдах і перевірятиме на достовірність документацію.

У правоохоронців є службові планшети,

– пояснила Рева.

Вона зазначила, що їх мають всі працівники поліції, які виходять на чергування. Перевірка відбуватиметься так, як перевіряють водійські посвідчення.

Спеціальне програмне забезпечення встановили на службові планшети поліцейських. Тільки так можна буде сканувати QR-код, звичайним телефоном не вдасться це зробити.

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Що загрожує порушникам

Речниця голови нацполіції відзначила, що люди, які купили підробку, не нестимуть за це відповідальність.

Коли її (підробку – 24 канал) використають, намагатимуться це зробити, то тоді для неї є штраф від 850 гривень та до 2 років обмеження волі. Для тих, хто підробляє, відповідальність більша: штраф до 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі в залежності, яку частину статті визначить слідство. Мар'яна Рева Речниця голови Нацполіції

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