Через поширення мови ворожнечі: Нацрада перевірить канали "НАШ" та "Максі-ТВ"
Джерело:Нацрада
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки 2 каналів – "НАШ" та "Максі-ТВ". Вони стосуватимуться поширення мови ворожнечі у висловлюваннях колишнього нардепа Євгена Мураєва, які прозвучали в передачі "Важливе" 22 червня.
Також регулятор планує перевірити, чи виконав канал "НАШ" його попередні рішення та розпорядження.
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Нове порушення каналу
Під час передачі "Важливе", присвяченої 80-ій річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР, інтерв'ю ведучим давав лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв.
У своїх висловлюваннях він зазначив, що суттю агресивної політики країн Євросоюзу щодо України є продовження політики "фашистської Німеччини" щодо знищення слов'янського етносу та українського народу. Вона нібито здійснюється з використанням сучасних "механізмів ведення сучасної війни", що відрізняються від військових методів Другої світової війни лише формою.
Політичне керівництво України, заявляв політик, є "провідником антиукраїнської політики по суті геноциду нашого народу ", "справжнім колаборантом" і сприяє такій політиці європейських країн.
Цю передачу транслювали 22 червня, а згодом 10 разів повторювали в інші дні.
Перевірку телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ" проводитимуть із 30 липня по 13 серпня.
Деталі попередньої перевірки каналів "НАШ" та "Максі-ТВ"
Нацрада оголосила телеканалу "НАШ" попередження та призначила 2 штрафи за
- поширення висловлювань із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України,
- закликами до розв'язування агресивної війни та її пропаганди,
- за розпалювання національної ворожнечі.
Керівництво каналу протягом місяця мало привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.