Нацрада перевірятиме ЗМІ через фейки про COVID-19

В українських ЗМІ все частіше поширюють неправдиву інформацію про коронавірус. Через це Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила запровадити моніторинг.

Під час моніторингу відстежуватимуть появу в ЗМІ небезпечних повідомлень. Про це під час засідання повідомив член Нацради Максим Онопрієнко.

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Деталі про моніторинг ЗМІ Нацрадою

Нацрада наголосила, що під час пандемії коронавірусу суспільно зіткнулося ще з однією епідемією – розповсюдження фейків. Це впливає не тільки на здоров'я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому. Тому регулятор закликав мовників об'єктивно та неупереджено інформувати населення про COVID-19 і способи боротьби з ним.

Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об'єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію,

– заявив Онопрієнко.

Нацрада вже активізувала офіційний моніторинг телерадіопрограм стосовно поширення дезінформації про антиковідні заходи. У разі поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, регулятор застосовуватиме санкції до ЗМІ-порушників.

Росія розпочала в Україні антивакцинальну операцію

У РНБО встановили, що низка телеграм-каналів поширюють в Україні фейки про шкоду вакцини від COVID-19. Адмініструють ці канали з Росії. Цікаво, що на територію самої Росії поширюють зовсім інші наративи – закликають вакцинуватися.

Велику роль у дезінформації українців відіграє УПЦ МП, яка стверджує, що щепитися – "гріх". У Росії, що цікаво, "гріхом" це не вважають. У РНБО наголосили, що такими діями Кремль хоче збільшити смертність в Україні.