Нацраду з питань телерадіомовлення реформують

Нардепи 17 червня схвалили законопроєкт №4107. Він передбачає реформування Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

За документ у другому читанні проголосували 302 парламентарі. Ініціаторами документу були нардепи від "Слуги народу".

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Законопроєкт визначає:

процедуру призначення та звільнення членів Нацради;

вимоги та обмеження до кандидатів на посади;

удосконалення процедури оплати праці членів державного регулятора та працівників апарату.

Що передбачає реформування Нацради

Подаватися членом у Нацраду від парламенту можуть фракції та групи: 1 фракція – 1 подання, громадські організації та творчі спілки за таким самим принципом. При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Закон не регулюватиме безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, яку затвердило Міністерство юстиції.

Президент створюватиме конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

Перевірка на доброчесність

Кандидатів обов'язково перевірятимуть відповідно до закону "Про запобігання корупції". Вона триватиме до 25 днів.

Гендерна рівність

Якщо під час голосування кандидати матимуть однакову кількість голосів, то перевагу надатимуть кандидату тієї статі, представників якої менше серед уже чинних членів.