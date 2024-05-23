NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського Саміту виробників зброї

Перший щорічний американсько-український "Саміт Свободи" пройде у Вашингтоні 5-7 червня 2024 року. Головним заходом в рамках Саміту стане оборонно-промислова конференція.

На ній представники NAUDI поінформують західних партнерів про потенціал українського ВПК та проведуть низку перемовин з американськими компаніями про співробітництво у сфері виробництва зброї.

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У Вашингтоні відбудеться перший американсько-український Саміт виробників зброї

"Треба враховувати, що американський ВПК – потужний лобіст власних інтересів на капітолійському пагорбі. Якщо Україна буде в фокусі їх інтересу, ми зможемо добитися тих політичних рішень, які потрібні нашій державі", – наголосив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

Як зазначив Висоцький, унікальність цієї події у тому, що вона дасть змогу мультирівневого діалогу з представниками США щодо підтримки України.

Важливо розуміти, яким чином нам достукатись до представників влади в Вашингтоні й тих політичних кіл, які приймають там рішення,

– зазначив Сергій Висоцький.

Окрім оборонної конференції, в рамках Саміту також пройдуть спільна американсько-українська ветеранська конференція та благодійний гольф-турнір.